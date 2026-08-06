Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic

HDS 6/15-4 C Classic jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem ve třídě kompakt s odolným čerpadlem klikového hřídele, robustním trubkovým ocelovým rámem, vynikající poměr ceny/kvality.

Vynikající poměr cena/výkon: jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 6/15-4 C Classic ve třídě kompakt s výkonným 4pólovým motorem. Výkonné čerpadlo klikového hřídele vytváří potřebný tlak a umožňuje efektivní a rychlé provádění široké škály čisticích úkolů s osvědčenou vysokotlakou pistolí Classic. Tlak a průtok vody lze upravit v závislosti na požadavcích. Integrovaný vodní filtr udržuje částice nečistot mimo čerpadlo a prodlužuje životnost. Technologie horké vody účinně čistí maziva a snižuje spotřebu detergentů. Vysoce spolehlivý a na údržbu nenáročný HDS 6/15-4 C Classic je určen pro každodenní použití v náročných podmínkách, ať už na stavbách nebo v zemědělství, automobilovém či dopravním průmyslu. Robustní rám z ocelových trubek poskytuje ochranu proti nárazům, zatímco kola odolná proti propíchnutí zajišťují vysokou ovladatelnost. Stroj lze také nakládat jeřábem díky upevňovacímu háku. Palivová nádrž o objemu 30 litrů umožňuje velmi dlouhý provoz. Nechybí praktická přihrádka na příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic: Robustní a s dlouhou životností
Robustní a s dlouhou životností
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic: Spolehlivost
Spolehlivost
Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic: Účinná konstrukce hořáku
Účinná konstrukce hořáku
Vysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Vysoká mobilita
  • Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
  • Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízdném terénu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 300 - 600
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar) 200
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Příkon (kW) 3,6
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 3,9
spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h) 3,2
Napájecí kabel (m) 5
Velikost trysky 025
Palivová nádrž (l) 30
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 108
Hmotnost včetně obalu (kg) 118
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1075 x 722 x 915

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standardní horká voda
  • Pracovní nástavec: 840 mm

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 6/15-4 Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.