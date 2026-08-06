Vysokotlaký čistič HDS 6/15-4 Classic
HDS 6/15-4 C Classic jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem ve třídě kompakt s odolným čerpadlem klikového hřídele, robustním trubkovým ocelovým rámem, vynikající poměr ceny/kvality.
Vynikající poměr cena/výkon: jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 6/15-4 C Classic ve třídě kompakt s výkonným 4pólovým motorem. Výkonné čerpadlo klikového hřídele vytváří potřebný tlak a umožňuje efektivní a rychlé provádění široké škály čisticích úkolů s osvědčenou vysokotlakou pistolí Classic. Tlak a průtok vody lze upravit v závislosti na požadavcích. Integrovaný vodní filtr udržuje částice nečistot mimo čerpadlo a prodlužuje životnost. Technologie horké vody účinně čistí maziva a snižuje spotřebu detergentů. Vysoce spolehlivý a na údržbu nenáročný HDS 6/15-4 C Classic je určen pro každodenní použití v náročných podmínkách, ať už na stavbách nebo v zemědělství, automobilovém či dopravním průmyslu. Robustní rám z ocelových trubek poskytuje ochranu proti nárazům, zatímco kola odolná proti propíchnutí zajišťují vysokou ovladatelnost. Stroj lze také nakládat jeřábem díky upevňovacímu háku. Palivová nádrž o objemu 30 litrů umožňuje velmi dlouhý provoz. Nechybí praktická přihrádka na příslušenství.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíRobustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
SpolehlivostRobustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.
Účinná konstrukce hořákuVysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Vysoká mobilita
- Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
- Praktický hák pro jeřáb umožňuje snadný transport, i na obtížně sjízdném terénu.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|300 - 600
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar)
|200
|Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C)
|max. 80
|Příkon (kW)
|3,6
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|3,9
|spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h)
|3,2
|Napájecí kabel (m)
|5
|Velikost trysky
|025
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|108
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|118
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1075 x 722 x 915
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Standardní horká voda
- Pracovní nástavec: 840 mm
Vybavení
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 6/15-4 Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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