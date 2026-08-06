Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic

HDS 8/18-4 C Classic vysokotlaký čistič s ohřevem ve třídě kompakt s čerpadlem klikového hřídele, výkonným 4-pólovým motorem a robustním ocelovým trubkovým rámem – vynikající cena a výkon.

Velká robustnost a vynikající poměr ceny a výkonu: vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 8/18-4 C Classic ve třídě kompakt s výkonným 4-pólovým motorem. Čerpadlo klikového hřídele vytváří vysoký tlak a umožňuje efektivní a rychlé provádění široké škály čisticích úkolů pomocí osvědčené vysokotlaké pistole Classic. Tlak a průtok vody lze upravit v závislosti na požadavcích. Integrovaný vodní filtr udržuje částice nečistot mimo čerpadlo a prodlužuje životnost. Technologie horké vody dokonce účinně čistí i maziva a snižuje spotřebu detergentů. Vysoce spolehlivý a na údržbu nenáročný HDS 8/18-4 C Classic je určen pro každodenní použití v náročných podmínkách, ať už na stavbách nebo v zemědělství, automobilovém či dopravním průmyslu. Robustní rám z ocelových trubek poskytuje ochranu proti nárazům, zatímco kola odolná proti propíchnutí zajišťují vysokou ovladatelnost. Stroj lze také nakládat jeřábem díky upevňovacímu háku. Palivová nádrž o objemu 30 litrů umožňuje velmi dlouhé čištění. K dispozici je úložný prostor pro příslušenství.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic: Robustní a s dlouhou životností
Robustní a s dlouhou životností
Robustní rám z ocelových trubek chrání zařízení před poškozením. Dobrá dostupnost pro snadný servis a údržbu.
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic: Spolehlivost
Spolehlivost
Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem a osvědčenou kvalitou Kärcher. Osvědčená bezpečnostní technologie, jako je tepelný a bezpečnostní ventil a vodní filtr.
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic: Účinná konstrukce hořáku
Účinná konstrukce hořáku
Vysoký stupeň účinnosti s nízkými emisemi a dlouhou životností. Dlouhé pracovní nasazení díky 30litrové palivové nádrži. Na stupeň ECO pracuje stroj s nejekonomičtější teplotou (60 °C) – a to při plném průtoku vody.
Vysoká mobilita
  • Velká kola odolná proti propíchnutí pro bezpečné manévrování na nerovném povrchu.
  • S hákem pro jeřáb pro snadnou přepravu.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 3
Napětí (V) 400
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 300 - 800
Pracovní tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar) 235
Max. teplota (při přívodu 12 °C) (°C) max. 80
Příkon (kW) 5,5
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 5,2
spotřeba topného oleje eco! účinnost (kg/h) 4,2
Napájecí kabel (m) 5
Palivová nádrž (l) 30
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 123,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 133,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1075 x 722 x 915

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Standardní horká voda
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Power tryska

Vybavení

  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic
Vysokotlaký čistič HDS 8/18-4 Classic
Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 8/18-4 Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.