Vysokotlaký čistič HDS 5/11 U
Cenově atraktivní základní model vysokotlakého čističe s ohřevem HDS 5/11 U s inovativním Upright design se postará o vynikající mobilitu a ergonomii.
HDS 5/11 U: Základní model třídy vysokotlakých čističů s ohřevem si vás získá promyšlenou a inovativní Upright konstrukcí. Tento způsob koncepce stroje vede k nízké hmotnosti a velmi kompaktním rozměrům. Tak lze stroj snadno přepravovat v osobním voze kombi, ale je i díky velkým kolům a vysouvacímu držadlu velmi mobilní na nerovném terénu. Souhra patentované technologie trysek, turbodmychadla a vyšší účinnosti čerpadla garantují vysoce efektivní výkon čištění. Komfortní práci umožňují vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, a rychlospojek EASY!Lock, se kterými je příprava stroje v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší. Snadná obsluha a možnosti odložení hadice a pracovního nástavce doplňují bohatou výbavu stroje. Vysoce efektivní čisticí výkon je zajištěn patentovanou technologií trysek, turbodmychadlem a zvýšeným stupněm účinnosti čerpadla. Optimalizované příslušenství je přesně sladěno s potřebami zákazníků. Centrální spínač a možnosti odkládání pro hadici a pracovní nástavec s tryskou zvyšují komfort obsluhy. Třípístové axiální čerpadlo Nová optimalizovaná platforma čerpadla se vyznačuje zvláště vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností. Stroj na střídavý proud se vzduchem chlazeným 2-pólovým elektromotorem. Přimíchávání čisticích prostředků v nízkotlakém provozu.
Charakteristické znaky a výhody
Inovační design UprightPřemísťování přes převýšení nebo schody s vynaložením menší síly. Velká kola pro nezpevněné plochy.
Jemný vodní filtrBezpečná ochrana vysokotlakého čerpadla před znečištěním. Snadné vyjímání zvenku.
Kompaktní konstrukceProstorově úsporné skladování a přeprava. Odolné čerpadlo a palivová nádrž proti rozlití paliva při horizontální přepravě. Ideální také pro menší servisní vozy.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|450
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Teplota (°C)
|max. 80
|Příkon (kW)
|2,2
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|2,4
|Palivová nádrž (l)
|6,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|68,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|77,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|618 x 618 x 994
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Pracovní nástavec: 840 mm
Vybavení
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
