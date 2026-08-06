Vysokotlaký čistič HDS 5/13 U
Cenově dostupný horkovodní vysokotlaký čistič HDS 5/13 U zaujme pracovním tlakem 130 barů. Nový upright design zajišťuje výjimečnou mobilitu a ergonomii.
HDS 5/13 U: základní model v kategorii vysokotlakých čističů s horkou vodou zaujme sofistikovaným a inovativním upright designem. Tento typ konstrukce stroje má za následek sníženou hmotnost a velmi kompaktní rozměry. Díky tomu je stroj velmi snadno přepravitelný v kombi vozech a díky velkým kolům a tlačné rukojeti je velmi mobilní i na nerovném povrchu. Vysoce účinný čisticí výkon je zaručen kombinací patentované technologie trysek, turbodmychadla a zvýšené účinnosti čerpadla. Díky vysokotlaké pistoli EASY!Force, která využívá zpětný ráz vysokotlakého proudu k snížení síly potřebné k držení na nulu, a rychlospojkám EASY!Lock, které umožňují pětkrát rychlejší montáž a demontáž než u běžných šroubových spojů, je stroj velmi pohodlný na používání. Snadná obsluha a možnosti uložení hadice a pracovního nástavce doplňují rozsáhlé vybavení stroje.
Charakteristické znaky a výhody
Inovační design UprightPřemísťování přes převýšení nebo schody s vynaložením menší síly. Velká kola pro nezpevněné plochy.
Jemný vodní filtrBezpečná ochrana vysokotlakého čerpadla před znečištěním. Snadné vyjímání zvenku.
Kompaktní konstrukceProstorově úsporné skladování a přeprava. Odolné čerpadlo a palivová nádrž proti rozlití paliva při horizontální přepravě. Ideální také pro menší servisní vozy.
Bezpečné možnosti uložení příslušenství
- Pohodlné a bezpečné uložení vysokotlaké hadice.
- Umožňuje ergonomickou práci.
- Kratší doba přípravy.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|500
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Teplota (°C)
|max. 80
|Příkon (kW)
|2,6
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|3,1
|Palivová nádrž (l)
|6,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|69
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|77,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|618 x 618 x 994
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Pracovní nástavec: 840 mm
Vybavení
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 5/13 U
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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