Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX

S pracovním tlakem 130 barů a vestavěným navijákem s hadicí o délce 15 m zaujme cenově dostupný horkovodní vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX inovativním upright designem.

HDS 5/13 UX: základní model v kategorii vysokotlakých čističů s ohřevem vody zaujme sofistikovaným a inovativním upright designem. Tento typ konstrukce stroje má za následek sníženou hmotnost a velmi kompaktní rozměry. Díky tomu je stroj velmi snadno přepravitelný v kombi vozech a díky velkým kolům a rukojeti je velmi mobilní i na nerovném povrchu. Vysoce účinný čisticí výkon je zaručen kombinací patentované technologie trysek, turbodmychadla, zvýšené účinnosti čerpadla a výkonného odstraňovače nečistot. Díky vysokotlaké pistoli EASY!Force, která využívá zpětný ráz vysokotlakého proudu k snížení síly potřebné k držení na nulu, a rychlospojkám EASY!Lock, které umožňují pětkrát rychlejší montáž a demontáž než u konvenčních šroubových spojů, je stroj velmi pohodlný na používání. Snadná obsluha, možnosti uložení hadice a pracovního nástavce a vestavěný naviják s 15metrovou tlakovou hadicí doplňují rozsáhlé vybavení stroje.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX: Kompaktní konstrukce
Kompaktní konstrukce
Prostorově úsporné skladování a přeprava. Odolné čerpadlo a palivová nádrž proti rozlití paliva při horizontální přepravě. Ideální také pro menší servisní vozy.
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX: Jemný vodní filtr
Jemný vodní filtr
Bezpečná ochrana vysokotlakého čerpadla před znečištěním. Snadné vyjímání zvenku.
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX: Integrovaný buben na navíjení hadice
Integrovaný buben na navíjení hadice
Pohodlné a bezpečné uložení vysokotlaké hadice. Umožňuje ergonomickou práci. Kratší doba přípravy.
Inovační design Upright
  • Přemísťování přes převýšení nebo schody s vynaložením menší síly.
  • Velká kola pro nezpevněné plochy.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 500
Pracovní tlak (bar/MPa) 125 / 12,5
Teplota (°C) max. 80
Příkon (kW) 2,6
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 3,1
Palivová nádrž (l) 6,5
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 73,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 83,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 618 x 1163 x 994

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 15 m
  • Pracovní nástavec: 840 mm

Vybavení

  • Integrovaný buben na navíjení hadice
  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX
Vysokotlaký čistič HDS 5/13 UX
Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 5/13 UX

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.