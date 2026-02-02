Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U

Náš vysokotlaký čistič HDS 5/15 U s ohřevem si vás získá extrémně kompaktní, ergonomicky promyšlenou Upright konstrukcí se současně vynikajícími výkony.

HDS 5/15 U: Základní model třídy vysokotlakých čističů s ohřevem si vás získá promyšlenou a inovativní Upright konstrukcí. Tento způsob koncepce stroje vede k nízké hmotnosti a velmi kompaktním rozměrům. Tak lze stroj snadno přepravovat v osobním voze kombi, ale je i díky velkým kolům a vysouvacímu držadlu velmi mobilní na nerovném terénu. Souhra patentované technologie trysek, turbodmychadla a vyšší účinnosti čerpadla garantují vysoce efektivní výkon čištění. Komfortní práci umožňují vysokotlaká pistole EASY!Force, která využívá zpětný ráz vysokotlakého paprsku ke snížení síly potřebné pro stisk rukojeti na nulu, a rychlospojek EASY!Lock, se kterými je příprava stroje v porovnání s běžným šroubením až 5 krát rychlejší. Snadná obsluha a možnosti uložení hadice a pracovního nástavce doplňují bohatou výbavu stroje.požadovaných hodnot emisí jsou právě tak znaky osvědčené KÄRCHER technologie hořáku, která je především uplatňována v této třídě. Vysoce efektivní výkon čištění díky patentované technologii trysek, turbodmychadlu a vyššímu stupni účinnosti čerpadla. Optimalizované příslušenství je přesně sladěno s potřebami zákazníků. Centrální spínač a možnosti odkládání pro hadici a pracovní nástavec s tryskou zvyšují komfort obsluhy. Třípístové axiální čerpadlo. Nová optimalizovaná platforma čerpadla se vyznačuje zvláště vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností. Stroj na střídavý proud se vzduchem chlazeným, 2-pólovým elektromotorem. Přimíchávání čisticích prostředků v nízkotlakém provozu.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U: Inovační design Upright
Inovační design Upright
Přemísťování přes převýšení nebo schody s vynaložením menší síly. Velká kola pro nezpevněné plochy.
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U: Jemný vodní filtr
Jemný vodní filtr
Bezpečná ochrana vysokotlakého čerpadla před znečištěním. Snadné vyjímání zvenku.
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U: Kompaktní konstrukce
Kompaktní konstrukce
Prostorově úsporné skladování a přeprava. Odolné čerpadlo a palivová nádrž proti rozlití paliva při horizontální přepravě. Ideální také pro menší servisní vozy.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 450
Pracovní tlak (bar/MPa) 150 / 15
Teplota (°C) max. 80
Příkon (kW) 2,7
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 2,4
Palivová nádrž (l) 6,5
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 78
Hmotnost včetně obalu (kg) 86,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 618 x 618 x 994

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Pracovní nástavec: 840 mm

Vybavení

  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U
Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 5/15 U

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.