Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus

Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 5/15 Plus je výkonným čističem nečistot. Velmi kompaktní, ergonomicky propracovaný upright design s výjimečným čisticím výkonem.

HDS 5/15 U Plus: základní model ve třídě vysokotlakých čističů s ohřevem zaujme propracovanou a inovativní upright konstrukcí. Tento typ horizontální konstrukce stroje přináší sníženou hmotnost a velmi kompaktní rozměry. Díky tomu se stroj velmi snadno přepravuje v kombi vozech, díky velkým kolům a tlačnému madlu - je velmi mobilní na nerovném povrchu. Vysoce účinný čisticí výkon je zaručen kombinací patentované technologie trysek, turbo dmychadla, zvýšené účinnosti čerpadla a výkonné rotační trysky. Díky vysokotlaké pistoli EASY!Force, která využívá sílu zpětného rázu vysokotlaké trysky a snižuje tak přídržnou sílu pro obsluhu na nulu, a systému EASY!Lock, díky němuž je sestavení a demontáž pětkrát rychlejší než u běžných šroubových spojů, je použití stroje velmi pohodlné. Rozsáhlou výbavu stroje doplňuje snadná obsluha, možnosti uložení hadice a pracovního nástavce a vestavěný hadicový naviják s 15metrovou tlakovou hadicí.

Charakteristické znaky a výhody
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus: Inovační design Upright
Inovační design Upright
Přemísťování přes převýšení nebo schody s vynaložením menší síly. Velká kola pro nezpevněné plochy.
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus: Jemný vodní filtr
Jemný vodní filtr
Bezpečná ochrana vysokotlakého čerpadla před znečištěním. Snadné vyjímání zvenku.
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus: Kompaktní konstrukce
Kompaktní konstrukce
Prostorově úsporné skladování a přeprava. Odolné čerpadlo a palivová nádrž proti rozlití paliva při horizontální přepravě. Ideální také pro menší servisní vozy.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
  • Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
  • Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 50
Průtok (l/h) 450
Pracovní tlak (bar/MPa) 150 / 15
Teplota (°C) max. 80
Příkon (kW) 2,7
Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h) 2,4
Palivová nádrž (l) 6,5
Barva antracit
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 78,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 86,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 618 x 618 x 994

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Pracovní nástavec: 840 mm
  • Rotační tryska

Vybavení

  • Tlakový spínač
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus
Vysokotlaký čistič HDS 5/15 U Plus
Oblasti použití
  • Čištění vozidel
  • Čištění zařízení a strojů
  • Úklid dílny
  • Čištění venkovních prostor
  • Čištění čerpacích stanic
  • Čištění fasád
  • Čištění plaveckých bazénů
  • Čištění sportovišť
  • Čištění ve výrobním procesu
  • Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 5/15 U Plus

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.