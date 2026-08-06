Vysokotlaký čistič HDS 5/15 UX Plus
Vysokotlaký čistič s ohřevem HDS 5/15 UX Plus v kompaktním upright provedení s výjimečným výkonem. Součástí je výkonná rotační tryska a hadicový naviják s 15m hadicí.
HDS 5/15 UX Plus: základní model ve třídě vysokotlakých čističů s ohřevem zaujme propracovanou a inovativní upright konstrukcí. Tento typ horizontální konstrukce stroje přináší sníženou hmotnost a velmi kompaktní rozměry. Díky tomu se stroj velmi snadno přepravuje v kombi vozech, díky velkým kolům a tlačnému madlu - je velmi mobilní na nerovném povrchu. Vysoce účinný čisticí výkon je zaručen kombinací patentované technologie trysek, turbo dmychadla, zvýšené účinnosti čerpadla a výkonné rotační trysky. Díky vysokotlaké pistoli EASY!Force, která využívá sílu zpětného rázu vysokotlaké trysky a snižuje tak přídržnou sílu pro obsluhu na nulu, a systému EASY!Lock, díky němuž je sestavení a demontáž pětkrát rychlejší než u běžných šroubových spojů, je použití stroje velmi pohodlné. Rozsáhlou výbavu stroje doplňuje snadná obsluha, možnosti uložení hadice a postřikovací tyče a vestavěný hadicový naviják s 15metrovou tlakovou hadicí.
Charakteristické znaky a výhody
Inovační design UprightPřemísťování přes převýšení nebo schody s vynaložením menší síly. Velká kola pro nezpevněné plochy.
Jemný vodní filtrBezpečná ochrana vysokotlakého čerpadla před znečištěním. Snadné vyjímání zvenku.
Kompaktní konstrukceProstorově úsporné skladování a přeprava. Odolné čerpadlo a palivová nádrž proti rozlití paliva při horizontální přepravě. Ideální také pro menší servisní vozy.
Šetří sílu a čas: vysokotlaká pistole EASY!Force a rychlospojky EASY!Lock
- Konečně práce bez únavy: vysokotlaká pistole EASY!Force
- Rychlospojky EASY!Lock: robustní s dlouhou životností. Až 5 krát rychlejší manipulace.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Průtok (l/h)
|450
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Teplota (°C)
|max. 80
|Příkon (kW)
|2,7
|Spotřeba topného oleje, plné zatížení (kg/h)
|2,4
|Palivová nádrž (l)
|6,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|80,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|89,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|618 x 1163 x 994
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: EASY!Force Advanced
- Délka vysokotlaké hadice: 15 m
- Pracovní nástavec: 840 mm
- Rotační tryska
Vybavení
- Tlakový spínač
Oblasti použití
- Čištění vozidel
- Čištění zařízení a strojů
- Úklid dílny
- Čištění venkovních prostor
- Čištění čerpacích stanic
- Čištění fasád
- Čištění plaveckých bazénů
- Čištění sportovišť
- Čištění ve výrobním procesu
- Čištění výrobních zařízení
Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly HDS 5/15 UX Plus
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
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● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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