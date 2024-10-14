Tilbehør til damprensere
Det rigtige tilbehør til enhver rengøringsopgave: Du er optimalt udstyret med det omfattende udvalg af tilbehør til damprensere fra Kärcher. Vores tilbehørsdele er perfekt skræddersyet til daglig brug og særlige anvendelser og giver mulighed for maksimal tilpasning til dine individuelle rengøringsbehov. Vi er kompatible med alle nuværende enheder og tilbyder alt, hvad du har brug for til grundig og effektiv rengøring, fra highlight-tilbehør som tøjdampere, XXL spaltebørster og fleksible hånddyser til små børster og dyser til detaljeret arbejde og store gulvdyser og klude til rengøring af store områder. Oplev variationen, og udvid anvendelsesmulighederne for din damprenser optimalt og bekvemt.
Udglatter folder effektivt og på ingen tid: Kärchers tilbehør til tøjdampere
Sig farvel til krøller! Med tøjdamperen kommer tøjet til at se godt ud igen på ingen tid. Den gør det også nemt og hurtigt at opfriske tøj, gardiner og mange andre tekstiler, og den fjerner ubehagelige lugte. Den særligt tørre og varme damp trænger ind i stoffet og opfrisker fibrene i dybden. Det kondenserede vand, der produceres, opsamles i en separat tank, som blot kan tømmes ned i vasken eller endda i damprenserens tank.
Højdepunkter i tilbehøret
Vores nye tilbehørshighlights åbner op for nye anvendelsesmuligheder og giver øget bekvemmelighed for alle damprensere med en tilbehørsholder.
Dyser og børster
Det omfattende udvalg af mundstykker og børster giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder til enhver rengøringsopgave. Børster og små redskaber er ideelle til rengøring på badeværelset og i køkkenet, f.eks. til håndvaske, vandhaner, brusere, ovne, kogeplader, emhætter og riste. De større mundstykker kan bruges til at rengøre gulve og vinduer effektivt og til at opfriske tæpper.
Klude
Kärcher kludene, som er lavet af materialer af høj kvalitet, er ideelle til at fjerne genstridigt snavs og sikrer perfekte rengøringsresultater.
Afkalkning
Vores afkalkningspatroner og -midler sikrer en produktlevetid, der er op til 10 gange længere med regelmæssig vedligeholdelse eller udskiftning af patroner.
Strygning
Dampstrygesystemet fra Kärcher kombinerer rengøring og strygning. Takket være matchende tilbehør kan damprenseren hurtigt og nemt omdannes til en strygestation og spare op til 50 procent strygetid med 100 procent strygeresultat og straks skabstørt vasketøj.