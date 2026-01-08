Fejemaskine S 4
Med 20 l snavsopsamler, en sidebørste og 510 mm fejebredde er S 4 fejemaskinen til helårsbrug egnet til grundig rengøring i alle kanter og hjørner.
Uanset om der er tale om blomsterblade om foråret, sand om sommeren, løv om efteråret eller grus om vinteren, så sikrer den effektive og ergonomiske fejemaskine fra Kärcher et velplejet udseende omkring hjemmet på rekordtid, hele året rundt. Med en kraftige børstevalse, sidebørste og en fejebredde på i alt 510 mm. Den fejer ubesværet et areal på op til 1.800 m2 i timen. Maskinen transporterer snavset direkte ned i den 20 l store snavsopsamler. De lange børster på sidebørsten sikrer grundig renhed helt ind til kanten. Det trinløse regulerbare skubbehåndtag kan tilpasses optimalt til brugerens højde. Om nødvendigt kan fejemaskinen nemt klappes sammen, uden at man skal bukke sig ned takket være fodpladen på rammen. Fejemaskinen er klar til brug meget hurtigt. Snavsopsamleren er nem at tage af og kan lægges ned og tømmes uden at komme kontakt med snavset.
Funktioner og fordele
Praktisk kappe til sidebørsten.Børsten sættes på uden brug af værktøj; så er man hurtigt klar til at komme i gang.
Bekvem fodplade.Fold kosten helt sammen - det sparer opbevaringsplads.
Højdeindstilling med bajonetbeslag.Fordi højden kan indstilles individuelt, er den skånsom mod ryggen.
Stor snavsopsamler.
- Snavsopsamleren kræver ikke hyppig tømning.
Snavsopsamleren er nem at tage af.
- Nem tømning af snavsopsamleren.
Opretstående affaldsbeholder.
- Tøm snavsopsamleren uden at komme i kontakt med snavset.
Stor fejebredde.
- God rengøringsevne.
Fejer helt ind til kanterne.
- Grundig rengøring i hjørner, langs kanter og i sprækker.
Praktisk bærehåndtag.
- Kosten bæres og opbevares nemt med bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde med sidebørste (mm)
|510
|Maks. kapacitet (m²/h)
|1800
|Kabinet/ramme
|Plastik
|Affaldsbeholder. (l)
|20
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,8
|Vægt, driftsklar (kg)
|9,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|760 x 600 x 940
Scope of supply
- Sidebørste: 1 Stk.
Udstyr
- Ergonomisk håndtag
- Trinløst indstilleligt skubbehåndtag
- Opbevaringsposition
- Fodplade til pladsbesparende opbevaring
- Fastgørelse af børste uden værktøj
- Opretstående affaldsbeholder.
Videoer
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Stier rundt om huset.
- Stier.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Kælder