Uanset om der er tale om blomsterblade om foråret, sand om sommeren, løv om efteråret eller grus om vinteren, så sikrer den effektive og ergonomiske fejemaskine fra Kärcher et velplejet udseende omkring hjemmet på rekordtid, hele året rundt. Med en kraftige børstevalse, sidebørste og en fejebredde på i alt 510 mm. Den fejer ubesværet et areal på op til 1.800 m2 i timen. Maskinen transporterer snavset direkte ned i den 20 l store snavsopsamler. De lange børster på sidebørsten sikrer grundig renhed helt ind til kanten. Det trinløse regulerbare skubbehåndtag kan tilpasses optimalt til brugerens højde. Om nødvendigt kan fejemaskinen nemt klappes sammen, uden at man skal bukke sig ned takket være fodpladen på rammen. Fejemaskinen er klar til brug meget hurtigt. Snavsopsamleren er nem at tage af og kan lægges ned og tømmes uden at komme kontakt med snavset.