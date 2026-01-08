Fejemaskine S 6
Med en beholder på hele 38 l, en sidebørste og en fejebredde på hele 670 mm er S 6 den perfekte fejemaskine til helårsbrug på større arealer.
Uanset om det er forår, sommer, efterår eller vinter - den nye ergonomiske S 6 fejemaskine fra Kärcher kan bruges året rundt omkring hjemmet og i haven. Med sin kraftfulde børstevalse, sidebørsten og en fejebredde på i alt 670 mm fejer den helt uden problemer et areal på op til 2.500 m2 i timen. Håndtaget kan indstilles i to positioner og tilpasses brugerens højde, uden at man behøver bukke sig ned. Affald, skidt, snavs og uønskede blade lander direkte i den 38 l store snavsopsamler, så man undgår snavsede hænder under tømningen. Fejemaskinens sidebørster kan desuden højdereguleres, så trykket mod underlaget kan tilpasses affaldet; derfor giver den optimale fejeresultater. S 6 kan klappes helt sammen takket være fodpladen og er let at opbevare. Fejemaskinen er klar til brug meget hurtigt uden behov for værktøj.
Funktioner og fordele
Praktisk kappe til sidebørsten.Børsten sættes på uden brug af værktøj; så er man hurtigt klar til at komme i gang.
Bekvem fodplade.Fold kosten helt sammen - det sparer opbevaringsplads.
Fleksibel indstilling af sidebørsternes højde.Individuelt indstilleligt tryk til forskellige typer snavs.
Stor snavsopsamler.
- Snavsopsamleren kræver ikke hyppig tømning.
Snavsopsamleren er nem at tage af.
- Nem tømning af snavsopsamleren.
Opretstående affaldsbeholder.
- Tøm snavsopsamleren uden at komme i kontakt med snavset.
Stor fejebredde.
- God rengøringsevne.
Fejer helt ind til kanterne.
- Grundig rengøring i hjørner, langs kanter og i sprækker.
2-trins højderegulerbart håndtag.
- Fordi højden kan indstilles individuelt, er den skånsom mod ryggen.
Praktisk bærehåndtag.
- Kosten bæres og opbevares nemt med bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Arbejdsbredde med sidebørste (mm)
|670
|Maks. kapacitet (m²/h)
|2500
|Kabinet/ramme
|Plastik
|Affaldsbeholder. (l)
|38
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14,2
|Vægt, driftsklar (kg)
|14,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|17,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|926 x 795 x 1032
Scope of supply
- Sidebørste: 1 Stk.
Udstyr
- Ergonomisk håndtag
- 2-trins højderegulerbart håndtag.
- Opbevaringsposition
- Fodplade til pladsbesparende opbevaring
- Trinløst indstillelig sidebørste
- Fastgørelse af børste uden værktøj
- Opretstående affaldsbeholder.
Videoer
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Stier rundt om huset.
- Stier.
- (Have) indgange, indkørsler.
- Kælder