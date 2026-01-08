Uanset om det er forår, sommer, efterår eller vinter - den nye ergonomiske S 6 fejemaskine fra Kärcher kan bruges året rundt omkring hjemmet og i haven. Med sin kraftfulde børstevalse, sidebørsten og en fejebredde på i alt 670 mm fejer den helt uden problemer et areal på op til 2.500 m2 i timen. Håndtaget kan indstilles i to positioner og tilpasses brugerens højde, uden at man behøver bukke sig ned. Affald, skidt, snavs og uønskede blade lander direkte i den 38 l store snavsopsamler, så man undgår snavsede hænder under tømningen. Fejemaskinens sidebørster kan desuden højdereguleres, så trykket mod underlaget kan tilpasses affaldet; derfor giver den optimale fejeresultater. S 6 kan klappes helt sammen takket være fodpladen og er let at opbevare. Fejemaskinen er klar til brug meget hurtigt uden behov for værktøj.