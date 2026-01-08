Fejemaskine S 6

Med en beholder på hele 38 l, en sidebørste og en fejebredde på hele 670 mm er S 6 den perfekte fejemaskine til helårsbrug på større arealer.

Uanset om det er forår, sommer, efterår eller vinter - den nye ergonomiske S 6 fejemaskine fra Kärcher kan bruges året rundt omkring hjemmet og i haven. Med sin kraftfulde børstevalse, sidebørsten og en fejebredde på i alt 670 mm fejer den helt uden problemer et areal på op til 2.500 m2 i timen. Håndtaget kan indstilles i to positioner og tilpasses brugerens højde, uden at man behøver bukke sig ned. Affald, skidt, snavs og uønskede blade lander direkte i den 38 l store snavsopsamler, så man undgår snavsede hænder under tømningen. Fejemaskinens sidebørster kan desuden højdereguleres, så trykket mod underlaget kan tilpasses affaldet; derfor giver den optimale fejeresultater. S 6 kan klappes helt sammen takket være fodpladen og er let at opbevare. Fejemaskinen er klar til brug meget hurtigt uden behov for værktøj.

Funktioner og fordele
Fejemaskine S 6: Praktisk kappe til sidebørsten.
Praktisk kappe til sidebørsten.
Børsten sættes på uden brug af værktøj; så er man hurtigt klar til at komme i gang.
Fejemaskine S 6: Bekvem fodplade.
Bekvem fodplade.
Fold kosten helt sammen - det sparer opbevaringsplads.
Fejemaskine S 6: Fleksibel indstilling af sidebørsternes højde.
Fleksibel indstilling af sidebørsternes højde.
Individuelt indstilleligt tryk til forskellige typer snavs.
Stor snavsopsamler.
  • Snavsopsamleren kræver ikke hyppig tømning.
Snavsopsamleren er nem at tage af.
  • Nem tømning af snavsopsamleren.
Opretstående affaldsbeholder.
  • Tøm snavsopsamleren uden at komme i kontakt med snavset.
Stor fejebredde.
  • God rengøringsevne.
Fejer helt ind til kanterne.
  • Grundig rengøring i hjørner, langs kanter og i sprækker.
2-trins højderegulerbart håndtag.
  • Fordi højden kan indstilles individuelt, er den skånsom mod ryggen.
Praktisk bærehåndtag.
  • Kosten bæres og opbevares nemt med bærehåndtaget.
Specifikationer

Teknisk data

Arbejdsbredde med sidebørste (mm) 670
Maks. kapacitet (m²/h) 2500
Kabinet/ramme Plastik
Affaldsbeholder. (l) 38
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 14,2
Vægt, driftsklar (kg) 14,2
Vægt inkl. emballage (kg) 17,1
Mål (L x B x H) (mm) 926 x 795 x 1032

Scope of supply

  • Sidebørste: 1 Stk.

Udstyr

  • Ergonomisk håndtag
  • 2-trins højderegulerbart håndtag.
  • Opbevaringsposition
  • Fodplade til pladsbesparende opbevaring
  • Trinløst indstillelig sidebørste
  • Fastgørelse af børste uden værktøj
  • Opretstående affaldsbeholder.
Videoer
Anvendelsesområder
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Stier rundt om huset.
  • Stier.
  • (Have) indgange, indkørsler.
  • Kælder
Tilbehør