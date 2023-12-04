Elektrisk gulvvasker EWM 2 - Altid frisk aftørret
En almindelig moppe kan simpelthen ikke hamle op med EWM 2. De dage, hvor man skulle slæbe rundt på en spand og moppe med beskidt vand, er for længst forbi. Med den elektriske moppe EWM 2 fra Kärcher bliver de roterende valser løbende fugtet med frisk vand, og det beskidte vand opsamles i tanken til beskidt vand. Og den lave restfugtighed betyder, at den kan bruges på alle hårde gulve - selv på parket.
Hvordan kan gulve "altid være nyvasket"?
EWM 2 gulvvasker fra Kärcher glider næsten automatisk hen over gulvet. De roterende ruller bliver løbende fugtet med frisk vand fra friskvandstanken, mens skraberen sørger for, at snavset bliver opsamlet i snavsvandstanken. Det betyder, at du altid tørrer af med frisk vand, og i stedet for bare at skubbe snavset rundt, får du skinnende rene gulve på ingen tid. Den elektriske moppe EWM 2 sikrer hygiejnisk og ubesværet rengøring.
Fordele, der gør forskellen
Altid frisk aftørret takket være selvrensende teknologi
- Kontinuerlig befugtning af valsen med frisk vand
- Den opsamlede snavs/vand-blanding går direkte i snavsvandstanken
- 20% bedre rengøringsydelse*
Nem at bruge under møbler
- Slankt produktdesign og gulvhoved med drejeled
- Ubesværet rengøring under møbler og omkring genstande
- Rengøring helt op til kanten - for fremragende resultater i hjørner og langs kanter
Velegnet til alle hårde gulve
- Velegnet til alle hårde gulve - herunder parket, laminat, sten, fliser og plast.
- Lav restfugtighed betyder, at gulvene kan betrædes igen efter ca. to minutter
- Stort udvalg af rengørings- og plejemidler
Maksimal bevægelsesfrihed
- Kraftfuldt litium-ion-batteri med en driftstid på 20 minutter
- Rengør uafhængigt af en stikkontakt
- Tre-trins LED-display fungerer som en intuitiv indikator for batteriniveauet
Ubesværet aftørring
- Fremadroterende ruller betyder, at det er slut med trættende skrubning.
- Det er slut med at bære rundt på en spand vand takket være tankene til frisk og beskidt vand.
- Rullernes selvrensende funktion betyder, at gulvkluden ikke længere skal vrides op
Ressourcebevarende
- 90% vandbesparelse** - sammenlignet med rengøring med en konventionel moppe og spand.
Trin i anvendelsen
Monter rengøringsrullerne
Fyld friskvandstanken
Rengør gulvet
Tøm beholderen til beskidt vand
Rengør rullerne (maskinvask ved 60 °C)
Opbevaring af enheden
Ikke mere støvsugning før aftørring? Det er muligt med Kärchers gulvvaskere.
Oplev udvalget af gulvvaskere fra Kärcher, som samler groft snavs op og tørrer af i et enkelt trin. Hurtigere og mere grundig end en støvsuger, moppe eller elektrisk gulvvasker.
Rengøringsmidler og tilbehør
Med det udvalg af tilbehør, der fås til Kärchers batteridrevne gulvviskere, kan rengøring og pleje tilpasses perfekt til ethvert gulv. Den universelle gulvrenser er f.eks. velegnet til alle hårde gulve, mens specielle rengøringsmidler til træ og sten plejer og beskytter disse gulvtyper.
* Kärcher EWM 2 opnår op til 20% bedre rengøringsydelse sammenlignet med en konventionel moppe med tørreklud i testkategorien "Wiping". Henviser til gennemsnitlige testresultater for rengøringseffektivitet, opsamling af snavs og kantrensning.
** Ved rengøring af et gulvareal på 60 m² bruger EWM 2 (forbrug: 0,4 l) op til 90% mindre vand sammenlignet med en konventionel moppe og en spand fyldt med 5 liter vand (forbrug: 5,0 l).