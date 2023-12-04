* Kärcher EWM 2 opnår op til 20% bedre rengøringsydelse sammenlignet med en konventionel moppe med tørreklud i testkategorien "Wiping". Henviser til gennemsnitlige testresultater for rengøringseffektivitet, opsamling af snavs og kantrensning.

** Ved rengøring af et gulvareal på 60 m² bruger EWM 2 (forbrug: 0,4 l) op til 90% mindre vand sammenlignet med en konventionel moppe og en spand fyldt med 5 liter vand (forbrug: 5,0 l).