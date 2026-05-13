Støvsuger og moppe KFL 1
3-i-1 Xtra!Clean – støvsug, vask, tør: den kompakte KFL 1 støvsuger/moppe med op til 25 min. batteritid og to rengøringstilstande – ideel til hårde gulve og tæpper.
Nyd ubesværet rengøring med den kompakte KFL 1 støvsuger/moppe. Den 3-i-1 støvsuger/moppe med innovativ Xtra!Clean-funktion støvsuger, vasker og tørrer, hvilket gør rengøring af hårde gulve, tæpper og endda opsamling af spildte væsker til en leg og sparer op til 50 procent af tiden¹⁾. Vælg mellem to rengøringstilstande – standardtilstand med vandfordeling og tørtilstand – og tag fat på ethvert snavs, uanset om det er støv, dyrehår eller genstridige pletter. Den ultimative Hygienic!Spin-teknologi med op til 500 rulleomdrejninger i minuttet sikrer ikke kun perfekte vaskeresultater, men eliminerer også op til 99 procent af bakterierne²⁾ for hygiejnisk renlighed. Derudover leverer det langtidsholdbare batteri med op til 25 minutters driftstid til rengøring af op til 110 kvadratmeter non-stop og den integrerede selvrensende funktion maksimal bekvemmelighed – for nem rengøring uden at få beskidte hænder.
Funktioner og fordele
3-i-1 Xtra!Clean-funktion: mopping, støvsugning og tørringSparer op til 50% tid¹⁾ ved rengøring og garanterer perfekt renhed! Takket være den integrerede sugefunktion, der overflødiggør støvsugning på forhånd. To rengøringsfunktioner til alle typer snavs – selv det mest genstridige snavs og de største spild er ikke noget problem. Tilpasser sig forskellige gulvtyper for effektiv og grundig rengøring helt ud til kanten – selv på tæpper og gulvtæpper i tør tilstand.
Effektiv Hygienic!Spin-teknologiDokumenteret at fjerne 99%²⁾ af alle bakterier for et hygiejnisk og rent hjem. Rullen roterer med op til 500 omdrejninger i minuttet for fejlfri mopperesultater. Smart system med to tanke for konstant forsyning af frisk vand, der holdes adskilt fra det snavsede vand.
Effektivt to-trins Duo!Pure-filtersystemFlerstegs filtersystem beskytter motoren pålideligt mod fugt. Fremragende filtrering med højeffektivt fladt plisseret filter – fanger effektivt selv de mindste partikler i luften. Tør tilstand, ideel til brug på tæpper og gulvtæpper.
Effektivt Comfort!Cell lithium-ion-batteri
- Imponerende rengøringsresultater takket være høje hastigheder og optimal sugekraft og moppekapacitet.
- Maksimal bevægelsesfrihed med op til 25 min. batteritid – ideel til områder på op til 110 m².
- Batteriet kan udskiftes hurtigt under service for at forlænge produktets levetid – skåner både pengepungen og miljøet.
Problemfri rengøring med LED-display
- Vigtige oplysninger såsom resterende driftstid eller rengøringsfunktion er altid synlige.
- Intelligent tankniveauindikation med overløbsbeskyttelse og automatisk nedlukning, hvis tanken med snavset vand ikke tømmes.
- Nem tømning og påfyldning af tanken – uden at komme i kontakt med snavs.
Hygienisk System!Clean-selvrensende funktion
- Effektiv selvrensende funktion med op til 550 rullerumninger i minuttet – til hurtig og bekvem rengøring uden at komme i kontakt med snavs.
- Praktisk opbevaring af enheden og tilbehør, selv under opladning.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. opladning (m²)
|110
|Vandtank, rent vand (ml)
|500
|Vandtank, snavset vand (ml)
|425
|Nominelt effektoptag (W)
|160
|Fremdrift
|Børstemotor
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Arbejdsbredde, ruller (mm)
|240
|Tørretid for gulvet (min)
|2
|Batterispænding (V)
|21,6
|Batteriets driftstid (min)
|max. 25
|Batteriets opladningstid (min)
|160
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1138 x 268 x 280
¹⁾ Kärchers støvsugermoppe sparer op til 50% af den tid, der kræves til rengøring, da gulve med normalt husholdningssnavs kan rengøres i ét enkelt trin, og der ikke er behov for at støvsuge før gulvvask. / ²⁾ Baseret på test udført af et uafhængigt testlaboratorium.
Scope of supply
- Multioverflade ruller: 1 Stk.
- Rengøringsmiddel: Gulvrens Universal, RM 536, 30 ml
- Opladnings-, parkerings- og rengøringsstation
- Rengøringsbørste
- Svampfilter: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system
- Dobbeltfiltersystem
- Selvrensende tilstand
- Standardtilstand
- Tørretilstand
- Fyldningsindikator for spildevandstank
- Transporthjul
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- På tæpper med kort luv
- Selv genstridige snavs
- Fjerner groft snavs (f.eks. i værkstedet, garagen eller kælder).
- Fint snavs.
- Støvsugning af tørt snavs.
- Fjerner alle typer vådt og tørt dagligdags snavs.
- Væsker.
- Dyrehår.
