LMO 36-46 Batteri
Sikrer at græsplænen er skåret med et perfekt resultat, selv når man klipper op ad bakke: Den kraftige batteriplæneklipper LMO 36-46 Batteri med praktisk baghjulstræk med et tryk på en knap.
Når man klipper op ad bakke, skifter den batteridrevne plæneklipper LMO 36-46 Batteri til et højere gear takket være Push Assist-baghjulstræk. Selv græsstrå der vokser helt op til kanten, er ikke noget problem for plæneklipperen med græsplæner. LMO 36-46 Batteri har et skubbehåndtag med justerbar vinkel, så der kan opretholdes en lodret og ergonomisk stilling ved klipning. Et yderligere højdepunkt er kombinationen af stor skærebredde og generøs græsfangerbeholder med påfyldningsniveauindikator, så du kan arbejde hurtigere. Takket være 2-i-1 klippesystemet kan det skårne græs enten opsamles i græsfangeren eller spredes over græsplænen som naturlig gødning ved hjælp af det medfølgende bioklipsæt. Andre funktioner: Klippehøjdejustering i fem forskellige niveauer, pladsbesparende design, skumhåndtag og kontakter på begge sider for nem betjening og en børnesikkerhedslås, hvilket betyder, at betjening kun er mulig, når sikkerhedsnøglen er indsat.
Funktioner og fordele
Push Assist baghjulstrækEkstra træk på venstre baghjul ved tryk på en knap. Ubesværet plæneklipning, også på lette stigninger.
Slår græsset helt ind til plænekantenPlænekammen griber automatisk fat i det græs, der gror helt op mod kanten.
2-i-1 klippesystemDet skårne græs opsamles effektivt i græsfangerbeholderen under klipning. Bioklip: Ved at bruge bioklip-kit spredes det skårne græs over græsplænen som naturlig gødning. Skarpe stålklinger, så græsset skæres af med et rent snit, og blokeringer med græs undgås.
Enkel justering af klippehøjde
- Klippehøjden kan indstilles centralt til fire forskellige positioner.
Stor græsopsamler
- Den store kapacitet betyder, at den ikke skal tømmes så ofte, så du kan arbejde uden afbrydelser.
- Græsopsamleren af tekstil kan foldes og tager meget lidt plads, når den ligger på plæneklipperen.
Display med niveauindikator
- Påfyldningsniveauindikatoren fortæller dig, når græsfangeren beholder skal tømmes.
Sammenklappeligt håndtag
- Det praktiske håndtag sikrer pladsbesparende opbevaring.
Ergonomisk betjeningskoncept
- Hurtigudløsende spændeanordninger til nem låsning. Justerbar vinkel sikrer arbejde i oprejst stilling.
- Skumhåndtaget betyder, at det kan holdes sikkert og føles behageligt. Kontakter på begge sider betyder behageligt arbejde.
- Indbygget bærehåndtag sikrer nem transport.
Motor uden børste.
- Sikrer længere batteritid og længere levetid.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Skærebredde (cm)
|46
|Skærehøjde (mm)
|20 - 70
|Indstilling af skærehøjde
|5 stk.
|Kapacitet af græsopsamler (l)
|55
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Hastighed (rpm)
|2800
|Kørehastighed (km/h)
|3
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Ydeevne pr. batteriopladning¹⁾ (m²)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|18,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Klippehøjde: level 5
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Bioklip kit
- Græsfanger
Udstyr
- Klinge
- Baghjulstræk
- Indbygget bærehåndtag
- Display med niveauindikator
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne
Tilbehør
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