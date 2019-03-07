Vibrerende batteridrevet vinduesvasker
Gode vibrationer! Med vibrationer bliver resultatet endnu grundigere – og det i særlig grad med vores vibrerende batteridrevne vinduesvasker KV 4. Glatte overflader befugtes, og snavset løsnes. Så klarer den batteridrevne vinduesvasker resten og suger simpelthen det snavsede vand op.
Vibrationerne løsner hårdnakket snavs – helt uden at der skal skrubbes
Det perfekte supplement til en batteridrevet WV-vinduesvasker
Helt ren uden striber i bare 2 trin
Rengør
Fordi kluden befugtes automatisk, kan overfladen vaskes, helt uden at der er behov for at sprøjte mere på.
Sug
Derefter suger den batteridrevne vinduesvasker det snavsede vand op. Færdig.
Fordel 1
Automatisk vandtilførsel: Fordi kluden befugtes automatisk, kommer der ingen stænk på de omkringliggende overflader. Hænder og gulv forbliver tørre. Påsprøjtning er ikke nødvendig – derfor sparer man også tid.
Fordel 2
Vibrationsfunktionen: Vibrationsteknologien understøtter rengøringen, så der er brug for færre kræfter. Besværlig skrubben er ikke nødvendig.
Gode vibrationer? Ganske enkelt.
Egenskaber
Nem forudgående rensning
Kombinationen af vibrationer og automatisk befugtning løsner alt snavset.
Intuitiv betjening
Befugtningen startes med højre knap; vibrationsfunktionen startes med den venstre. Så nemt er det.