KV 4 Car

Vibrerende batteridrevet vinduesvasker

Gode vibrationer! Med vibrationer bliver resultatet endnu grundigere – og det i særlig grad med vores vibrerende batteridrevne vinduesvasker KV 4. Glatte overflader befugtes, og snavset løsnes. Så klarer den batteridrevne vinduesvasker resten og suger simpelthen det snavsede vand op.

Vibrationerne løsner hårdnakket snavs – helt uden at der skal skrubbes

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Det perfekte supplement til en batteridrevet WV-vinduesvasker

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Helt ren uden striber i bare 2 trin

KV 4

Rengør

Fordi kluden befugtes automatisk, kan overfladen vaskes, helt uden at der er behov for at sprøjte mere på.

Absaugen

Sug

Derefter suger den batteridrevne vinduesvasker det snavsede vand op. Færdig.

Wasseraustrag

Fordel 1

Automatisk vandtilførsel: Fordi kluden befugtes automatisk, kommer der ingen stænk på de omkringliggende overflader. Hænder og gulv forbliver tørre. Påsprøjtning er ikke nødvendig – derfor sparer man også tid.

Vibration

Fordel 2

Vibrationsfunktionen: Vibrationsteknologien understøtter rengøringen, så der er brug for færre kræfter. Besværlig skrubben er ikke nødvendig.

Gode vibrationer? Ganske enkelt.

Egenskaber

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Nem forudgående rensning

Kombinationen af vibrationer og automatisk befugtning løsner alt snavset.

Bedienung

Intuitiv betjening

Befugtningen startes med højre knap; vibrationsfunktionen startes med den venstre. Så nemt er det.

Snavs? Problem løst! På alle glatte overflader.

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