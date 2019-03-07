Vibrerende batteridrevet vinduesvasker

Gode vibrationer! Med vibrationer bliver resultatet endnu grundigere – og det i særlig grad med vores vibrerende batteridrevne vinduesvasker KV 4. Glatte overflader befugtes, og snavset løsnes. Så klarer den batteridrevne vinduesvasker resten og suger simpelthen det snavsede vand op.