Dampstøvsuger SGV 8/5
Den brugervenlige SGV 8/5* er både en damprenser og vådstøvsuger i en. Den har syv driftstilstande, et informativt display og masser af tilbehør.
SGV 8/5 dampstøvsuger, der er nem at bruge, leverer imponerende rengøringsresultater takket være sit høje damptryk (8 bar), en varmtvandstemperatur på ca. 70°C og tretrins kontrol af dampflow. Rengøringen er miljøvenlig og helt kemikaliefri. Den praktiske selvrengøringsfunktion på SGV 8/5 garanterer vedvarende hygiejnisk renlighed. En anden fremragende fordel ved maskinen er, hvor nem og bekvem den er at betjene, f.eks. via displayet, der viser driftsstatus og eventuelle service-/fejlmeddelelser. De syv forskellige damp/støvsugningstilstande kan vælges hurtigt og nemt ved hjælp af EASY Operation drejekontakten, mens det ergonomiske damp/støvsugnings pistolgreb tillader, at dampflowet, skylletilstanden og støvsugningsfunktionen kan kontrolleres direkte og fleksibelt under brug. Den energieffektive og støjreducerede eco!efficiency-tilstand gør den også velegnet til arbejde i støjfølsomme områder. Det omfattende udvalg af tilbehør er opbevaret på selve maskinen og er beskyttet mod snavs, hvilket betyder, at det altid er ved hånden uden at skulle lede efter det.
Funktioner og fordele
Bæredygtig og enestående rengøringsydelse.Særligt højt damptryk (8 bar), varmvands temperatur ca. 70°C og fremragende sugestyrke. Fjerner nemt, hurtigt og effektivt det mest genstridige snavs og uden brugen af kemikalier. Langvarig, robust og dermed meget økonomisk maskine.
EASY Operation roterende kontakt med syv betjeningstilstande.Særligt brugervenligt takket være de selvforklarende symboler. Intet behov tidskrævende induktion. Damp/støvsugning med/uden eco!efficiency tilstand og selvrengørende maskine. Tænd/sluk, koldt vand, brug med rengøringsmiddel, skyl.
Damp-/sugeslange med damp-/sugepistolSærligt brugervenlig dreje- og trykkontakt til styring af forskellige funktioner. Tilbyder trefase dampflow kontrol, kold og varm vandbetjening, og støvsuger samtidigt. Tidsbesparende: tilstand kan justeres under betjening. Ikke nødvendigt at afbryde rengøringsprocessen.
Bekvemt display.
- Driftstatus er vist på displayet enten som tekst eller som søljediagram.
- Serviceinformation om vedligeholdelsesintervaller vises som f.eks. "afkalkning".
- Praktisk fejl display informerer brugere med det samme og sparer tid.
eco!efficiency indstilling
- Høj rengøringsydelse med reduceret sugestyrke.
- Egnet til brug i lydfølsomme områder takket være sin lave driftlyde.
- Det betyder, at rengøring om natten heller ikke er noget problem.
Trefase dampflow kontrol.
- Let damp (niveau I) mod let snavs.
- Mellemdamp (niveau II) mod almindelig snavs.
- Kraftig damp (niveau III) mod genstridig snavs.
Integreret tilbehørsholder
- Tilbehør såsom mundstykker eller runde børster er altid lige ved hånden.
- Alle tilbehør er holdt rene sikrer under transportation.
- Elkablet er opbevaret sikkert på bagenden af transportenheden.
Omfattende række af tilbehør inkluderet i leveringsomfanget.
- 300 mm gulvmundstykke med børstestribe og skraberindsats.
- 150 mm håndmundstykke med børstestribe og skraberindsats.
- Sprækkemundstykke, punktstråledyse, trekantsmundstykke og tre forskellige runde børster.
Ergonomisk og nem at transportere
- Når du læsser maskinen, skal du holde den i de forsænkede håndtag og i skubbehåndtaget.
- Når du transporterer over længere distancer, skal du hive maskinen bagved dig ved skubbehåndtaget.
- Store transportruller gør det nemmere at transportere selv op og ned af trapper.
Specifikationer
Teknisk data
|Damptryk (bar)
|max. 8
|Varmeeffekt (W)
|3000
|Opvarmningstid (min)
|7
|Kedeltemperatur (°C)
|max. 173
|Varmtvandstemperatur (°C)
|70 - 173
|Rentvandstank (l)
|5,6
|Spildevandstank (l)
|5
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 50
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|40
|Vægt inkl. emballage (kg)
|48
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Tænd/sluk-kontakt, koldtvands-/sugetilstand, eco!efficiency-tilstand, damp-/varmtvands-/koldtvands-/sugetilstand, enhedens koldsskylningsfunktion, rengøringsmiddel-/sugetilstand, enhedens selvrensningsfunktion.
Scope of supply
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Dampsugerør: 2 Stk., 505 mm
- Gulvmundstykke: 300 mm
- Damp-/sugeslange med damp-/sugepistol: 4 m
- Håndmundstykke gummilæbe: 150 mm
- Gulvmundstykke gummilæbe: 300 mm
- Håndmundstykke: 150 mm
- Detaildyse/adapter til fugemundstykke: 185 mm
- Forlænger til punktstråledyse: 140 mm
- Trekantdyse til hånd-/gulvrengøring af hjørner
- Lille rund børste, rustfrit stål: 1 Stk.
- Lille rund børste, messing: 1 Stk.
- Lille rund børste, Pekalon (sort): 1 Stk.
- Skubbehåndtag
- Tilbehørsopbevaring (aftagelig)
Udstyr
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Hus: Rustfri stål
- Indbygget opbevaringsrum til ledninger
- Display
- EASY Operation drejeknap: med syv driftstilstande
- Dampregulator: på håndtaget (tre trin)
- Sikkerhedslås på damp pistol
Videoer
Anvendelsesområder
- Genstridig snavs, pletter og fedt.
- Vægfliser, keramisk gulve og andre hårde overflader.
- Beslag, arbejdsoverflader og rustfrie ståloverflader.
- Vinduesrude, glasdøre, glasoverflader og spejle.
- Stof- og polstringsmøbler.
- Rengøring af køretøjers indre.