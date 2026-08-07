SGV 8/5 dampstøvsuger, der er nem at bruge, leverer imponerende rengøringsresultater takket være sit høje damptryk (8 bar), en varmtvandstemperatur på ca. 70°C og tretrins kontrol af dampflow. Rengøringen er miljøvenlig og helt kemikaliefri. Den praktiske selvrengøringsfunktion på SGV 8/5 garanterer vedvarende hygiejnisk renlighed. En anden fremragende fordel ved maskinen er, hvor nem og bekvem den er at betjene, f.eks. via displayet, der viser driftsstatus og eventuelle service-/fejlmeddelelser. De syv forskellige damp/støvsugningstilstande kan vælges hurtigt og nemt ved hjælp af EASY Operation drejekontakten, mens det ergonomiske damp/støvsugnings pistolgreb tillader, at dampflowet, skylletilstanden og støvsugningsfunktionen kan kontrolleres direkte og fleksibelt under brug. Den energieffektive og støjreducerede eco!efficiency-tilstand gør den også velegnet til arbejde i støjfølsomme områder. Det omfattende udvalg af tilbehør er opbevaret på selve maskinen og er beskyttet mod snavs, hvilket betyder, at det altid er ved hånden uden at skulle lede efter det.