"TEKNISK BESKRIVELSE: Drev: - 24 V/ 600 W jævnstrømsmotor - 1 x pedal til fremad- og bakkørsel - Lille venderadius (3350 mm) - Automatisk parkeringsbremse med vakuumteknologi - Automatisk motorafbrydelse, når man forlader sædet - Effektivt rundt filtersystem med automatisk filterrensning Fejesystem/sugeanlæg: Maskinen fungerer efter overføringsfejningsprincippet, hvilket betyder, at affaldet føres over fejerullen og ind i affaldsbeholderen bagpå. Fejerullen er flydende og tilpasser sig automatisk ujævnheder i underlaget. Både filteret og hovedfejerullen kan udskiftes uden brug af værktøj. Den grove snavsklap gør det muligt at opsamle groft snavs, såsom dåser, grus, småsten eller våde blade. Sidebørsten og fejerullen drives hydraulisk. En ekstra sidebørste fås som ekstraudstyr. Affaldsbeholder: De to 50-liters affaldsbeholdere kan fjernes fra siden. Betjening: Du kan hæve og sænke hovedfejerullen og sidebørsten automatisk ved hjælp af en kontakt. Du styrer frem- og bakkørsel med gaspedalen. Batterier og batterioplader er inkluderet i leveringsomfanget.