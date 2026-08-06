Feje-/suge maskine KM 100/100 R Bp Pack
Komfortabel og moderne ride-on fejemaskine til erhvervsmæssig brug indendørs og udendørs. Til områder mellem 6.000 og 7.800 m²/t.
"TEKNISK BESKRIVELSE: Drev: - 24 V/ 600 W jævnstrømsmotor - 1 x pedal til fremad- og bakkørsel - Lille venderadius (3350 mm) - Automatisk parkeringsbremse med vakuumteknologi - Automatisk motorafbrydelse, når man forlader sædet - Effektivt rundt filtersystem med automatisk filterrensning Fejesystem/sugeanlæg: Maskinen fungerer efter overføringsfejningsprincippet, hvilket betyder, at affaldet føres over fejerullen og ind i affaldsbeholderen bagpå. Fejerullen er flydende og tilpasser sig automatisk ujævnheder i underlaget. Både filteret og hovedfejerullen kan udskiftes uden brug af værktøj. Den grove snavsklap gør det muligt at opsamle groft snavs, såsom dåser, grus, småsten eller våde blade. Sidebørsten og fejerullen drives hydraulisk. En ekstra sidebørste fås som ekstraudstyr. Affaldsbeholder: De to 50-liters affaldsbeholdere kan fjernes fra siden. Betjening: Du kan hæve og sænke hovedfejerullen og sidebørsten automatisk ved hjælp af en kontakt. Du styrer frem- og bakkørsel med gaspedalen. Batterier og batterioplader er inkluderet i leveringsomfanget.
Funktioner og fordele
StødbeskyttelseBeskytter fejemaskinen og genstande i det område, der rengøres.
Stor filteroverflade med automatisk filterrensesystem.Filtret renses automatisk, når maskinen slukkes - det sikrer fortsat lav støvudvikling i lange, uafbrudte arbejdsintervaller. Filtret kan også renses manuelt. Filterskift uden brug af værktøj.
Let at vedligeholdeFilter og børstevalse er lette at tage af uden brug af værktøj, hvilket sikrer fleksibel vedligeholdelse.
EASY-drift-koncept
- Overskuelig og logisk anordning af kontakterne i håndtaget og godt udsyn letter arbejdet.
- Standardsymboler på alle Kärchers fejemaskiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Friktionskørsel
|Jævnstrømsmotor
|Drivkraft (V/kW)
|24 / 2,1
|Fremdriftstype
|Elektrisk
|Maks. kapacitet (m²/h)
|6000
|Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h)
|7800
|Arbejdsbredde (mm)
|700
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1000
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1300
|Batteriydelse (Ah)
|240
|Batterispænding (V)
|24
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Affaldsbeholder. (l)
|100
|Maksimal stigning. (%)
|15
|Arbejdshastighed (km/h)
|6
|Filterflade (m²)
|6
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|540
|Vægt, driftsklar (kg)
|300
|Mål (L x B x H) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Rundt polyesterfilter
- Batteri og oplader medfølger
- Lufthjul
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Automatisk filterrensning
- Pendlende hovedbørstevalse
- Regulerbar sugestyrke
- Grovsmudsopsamler
- Overthrow-princip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Driftstimetæller
- Fejefunktion (kan slås fra)
Videoer
Anvendelsesområder
- Til hurtig rengøring af parkeringsanlæg
- Perfekt til entreprenører inden for byggeri, detailhandel eller offentlige bygninger.
- Også velegnet til værksteder, skoler, tankstationer eller bilforhandlere
- Også velegnet til rengøring af produktionsområder og lagre