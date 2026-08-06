Feje-/suge maskine KM 85/50 R Bp Pack 2SB
Vores kompakte og manøvredygtige ride-on feje-/sugemaskine KM 85/50 R Bp Pack kommer som standard med 2 sidebørster, batteri og batterioplader og imponerer med en høj områdeydeevne.
Kompakt, enestående udstyr, nem at betjene og til at betale: Vores ride-on feje-/sugemaskine KM 85/50 R Bp Pack imponerer på alle parametre. Denne begyndermodels lille størrelse gør også maskinen ideel til opgaver på snævre, overfyldte steder, hvor den imponerer både indendørs og udendørs med en høj områdeydeevne og kan vise sine styrker med selvtillid. To drejelige sidebørster med hastighedsregulering – på højre og venstre side af maskinen – et stort støvfilter til støvfrit arbejde, en slidindikator på den primære fejerulle, der er synlig udenpå samt et batteri og en batterioplader følger med som standard. Den oscillerende rulle skal ikke justeres og fjerner alligevel snavs uden at efterlade rester, også på ujævnt underlag. Det er nemt at klare evt. vedligeholdelsesarbejde. Støvfilteret kan f.eks. nemt rengøres fra sædet, og den primære fejerulle kan skiftes uden behov for værktøj. Maskinhovedets brede åbning gør det muligt nemt at komme til interne komponenter. Takket være det intelligente Home Base-system er det også muligt at tage flere forskellige rengøringsredskaber med sig.
Funktioner og fordele
Smart opbevaringskoncept2 tanke for nem fjernelse og sikker tømmelse af affald Affaldsbeholder er fri for grove kanter, som forhindre at rester bliver tilbage. Hjul på affaldsbeholderen simplficere brugen ved udtøming
Effektivt filtersystemPolyester fladt pletted filter. Effektiv rengøring med dual skrapper. Komfortable brug fra operationspositionen Tilgang til filter gennem en stor åbningen uden brug af nogen værktøj
Stor ergonomi for høj komfort på arbejdspladsenNem og ergonomisk vedhætning af operationselementer. Justering af føresædet uden brug af værktøj Højdejustering af føretøj
Integreret Home Base system og opbevaringsområder
- Praktisk forbindelse, så der nemt kan bæres flere rengøringsredskaber.
- Det er nemt at bære f.eks. skraldeopsamler, børste, klude eller beholdere.
- Stort opbevaringsplads på bagsiden af maskinen
Slidindikator for hoved fejerullen
- Kan nemt ses fra ydersiden
- Præcis vurdering af udskiftning.
Svingende sidebørste
- Beskytter sidebørster fra skade
- Pålidelig og robust design
- Sænker brugs- og serviceomkostninger
Kompakt desing for maksimum manøvredygtighed
- Nem manøveringen af maskinen
- Også ideel for begrænsede områder
- Muligt at køre gennem en normal døråbning (90 cm)
Lynregulering af sidebørster
- Til justering af sidebørste hastigheden til den respektive type og volumen af skidt
- Reduceret støvspredning
Svævende hovedbørsteruller
- Ingen slidjustering nødvendig
- Fantastisk skidtopsamling - også ved bump og ujævnheder
Simpelt brugskoncept
- Fejeruller og sidebørster kan nemt tændes eller slukkes via fodpedalen.
- Frem- og tilbagebevægelser kan nemt sættes og justeres via en kontakt
- Sugevolumen regulering for fejning af våde overflader
Specifikationer
Teknisk data
|Friktionskørsel
|Jævnstrømsmotor
|Drivkraft (V/W)
|24 / 1000
|Fremdriftstype
|Elektrisk
|Maks. kapacitet (m²/h)
|6510
|Max. Områdeydeevne med 2 sidebørster (m²/h)
|6510
|Arbejdsbredde (mm)
|615
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|850
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1085
|Batteriydelse (Ah)
|115
|Batterispænding (V)
|24
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Affaldsbeholder. (l)
|50
|Maksimal stigning. (%)
|12
|Arbejdshastighed (km/h)
|6
|Filterflade (m²)
|2,3
|Løftekapacitet (kg)
|max. 90
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|257,1
|Vægt, driftsklar (kg)
|238
|Vægt inkl. emballage (kg)
|259,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Scope of supply
- Lufthjul
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Mekanisk filterryster
- Pendlende hovedbørstevalse
- Regulerbar sugestyrke
- Grovsmudsopsamler
- Overthrow-princip
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Støvsuger
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Regulerbar hastighed af sidebørster
- Opladningsniveau-indikator
- Driftstimetæller
- Mobil støvcontainer
- Fejefunktion (kan slås fra)
- Sidebørsten svinger automatisk ud
- Automatisk slitageregulering på den hovedfejevalsen
- Multifunktionsdisplay
- Home Base fastgørelsesmulighed
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af produktionshaller, lagerrum og mindre logistikfaciliteter
- Til hurtig rengøring af parkeringsanlæg
- Også velegnet til værksteder, skoler, tankstationer eller bilforhandlere