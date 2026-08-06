Kompakt, enestående udstyr, nem at betjene og til at betale: Vores ride-on feje-/sugemaskine KM 85/50 R Bp Pack imponerer på alle parametre. Denne begyndermodels lille størrelse gør også maskinen ideel til opgaver på snævre, overfyldte steder, hvor den imponerer både indendørs og udendørs med en høj områdeydeevne og kan vise sine styrker med selvtillid. To drejelige sidebørster med hastighedsregulering – på højre og venstre side af maskinen – et stort støvfilter til støvfrit arbejde, en slidindikator på den primære fejerulle, der er synlig udenpå samt et batteri og en batterioplader følger med som standard. Den oscillerende rulle skal ikke justeres og fjerner alligevel snavs uden at efterlade rester, også på ujævnt underlag. Det er nemt at klare evt. vedligeholdelsesarbejde. Støvfilteret kan f.eks. nemt rengøres fra sædet, og den primære fejerulle kan skiftes uden behov for værktøj. Maskinhovedets brede åbning gør det muligt nemt at komme til interne komponenter. Takket være det intelligente Home Base-system er det også muligt at tage flere forskellige rengøringsredskaber med sig.