Fejemaskine Fejemaskine KM 70/15 C Classic

Den kompakte KM 70/15 C Classic manuelle fejemaskine er klar til brug på ingen tid og sikrer en effektiv fejning af mindre områder.

KM 70/15 C Classic gør det enkelt at holde både inde- og udeområder rene. På arealer fra 100 m² og opefter er den langt mere effektiv end en kost – og samtidig hurtigere og mere behagelig at arbejde med. Den lave vægt og de letgående hjul gør maskinen nem at styre og flytte rundt. Snavset samles effektivt op af centerkosten, der drives direkte af venstre hjul, mens sidekosten tager sig af kanter og hjørner. Ved større åbne områder kan sidekosten let foldes væk for at mindske støvdannelse. Højden kan justeres efter behov, og centerkosten kan skiftes uden brug af værktøj. Affaldsbeholderen er let at tage af og tømme og kan stilles i oprejst position, hvis du har behov for det. Skubbehåndtaget kan justeres i højden, så det passer til brugeren, og foldes sammen for pladsbesparende opbevaring.

Funktioner og fordele
Lav vægt
God manøvredygtighed Let at transportere, selv op eller ned ad trapper.
Stor beholder.
Ergonomisk beholderhåndtag til nem håndtering og tømning. Affaldsbeholderen er selvbærende.
Justerbar sidekost
Sikrer optimal fejning af kanter og hjørner. Sidekostens tryk tilpasses for effektiv rengøring af forskellige overflader. Kan foldes sammen til rengøring af åbne rum for at reducere støvspredning.
Justerbart håndtag
  • Ekstremt ergonomisk.
  • Kan foldes sammen, hvilket sparer opbevaringsplads.
Valsedrev til hovedkost
  • Hovedfejekost drevet af transporthjul.
  • Ensartet fejningsresultat.
Sidekosten kan udskiftes uden værktøj
  • Minimalt vedligeholdelsesarbejde.
  • Ingen nedetid på grund af servicearbejde.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdriftstype manuelt
Maks. kapacitet (m²/h) 2800
Arbejdsbredde (mm) 480
Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm) 700
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 12,8
Vægt inkl. emballage (kg) 16,1
Mål (L x B x H) (mm) 1198 / 818 / 1003

Udstyr

  • Manuelt fejedrev
  • Sammenklappeligt skubbehåndtag
  • Fejebakkeprincip
  • Udendørs anvendelse
  • Indendørs anvendelse
Anvendelsesområder
  • Mindre parkeringspladser og -områder
  • Stier
  • Hoteller
  • Produktionssystemer
  • Også egnet til fejning på landbrugsejendomme, på gårde og i lader
