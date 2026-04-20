KM 70/15 C Classic gør det enkelt at holde både inde- og udeområder rene. På arealer fra 100 m² og opefter er den langt mere effektiv end en kost – og samtidig hurtigere og mere behagelig at arbejde med. Den lave vægt og de letgående hjul gør maskinen nem at styre og flytte rundt. Snavset samles effektivt op af centerkosten, der drives direkte af venstre hjul, mens sidekosten tager sig af kanter og hjørner. Ved større åbne områder kan sidekosten let foldes væk for at mindske støvdannelse. Højden kan justeres efter behov, og centerkosten kan skiftes uden brug af værktøj. Affaldsbeholderen er let at tage af og tømme og kan stilles i oprejst position, hvis du har behov for det. Skubbehåndtaget kan justeres i højden, så det passer til brugeren, og foldes sammen for pladsbesparende opbevaring.