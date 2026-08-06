Feje-/suge maskine KM 85/50 W Bp Pack
Walk-behind KM 85/50 W Bp Pack med høj ydeevne og udstyret med batteri og batterioplader som standard. Med flydende børstevalse og stort fladt plisseret filter.
Den kompakte industrielle walk-behind fejemaskine KM 85/50 W Bp Pack imponerer med fremragende standardudstyr. For eksempel leveres maskinen med en skivebremse, batteri- og batterioplader. Det store faldt plisseret filter med yderst effektiv rengøring ved hjælp af en dobbelt skraber muliggør næsten støvfrit arbejde, mens den flydende hovedbørste muliggør fremragende rengøringsresultater også på svært terræn og i tilfælde af store mængder snavs. Brugerne drager fordel af det meget praktiske og intuitive betjeningskoncept der ved enkelt tryk eller træk i push-håndtaget samt praktiske detaljer som Kärcher Home Base til transport af andre rengøringsredskaber. Den robuste maskine med sidebørste og dobbeltvægget ramme er ideel til hårde opgaver. Også den enkle, værktøjsfri ændring af hovedbørsten og -filter samt den høje arealydelse på op til 4725 m²/t (med valgfri sidebørste til venstre) opfylder de høje krav i det industrielle miljø.
Funktioner og fordele
Frem- og bakgreb via push-håndtagetIntuitiv, enkel og brugervenlig betjening. Maskinens maksimale manøvredygtighed. Standard skivebremse til sikker deceleration på alle tidspunkter.
Svævende hovedbørsterullerFantastisk skidtopsamling - også ved bump og ujævnheder Der kræves ingen slidjustering. Effektiv og hurtig rengøring.
Robust og pålidelig til hårde applikationerRobust, dobbeltvægget roterende ramme. Swerving side børste forhindrer skader. Store hjul for forbedret driftskomfort.
Effektivt filtersystem
- Stort fladt plisseret filter med et samlet filterareal på 2,3 m².
- Vaskbart polyesterfilter.
- Fremragende rengøring takket være dobbelt skraber og vandret installationsposition.
Værktøjsfri ændring af hovedfejerrulle og -filter
- Enkel og hurtig ændring i tilfælde af slitage.
- Hurtig kontrol af hovedfejerrullen, hvis bånd og folie er pakket ind.
- Filter adgang på den rene side, ingen kontakt med støv og snavs.
Kompakt desing for maksimum manøvredygtighed
- Nem manøveringen af maskinen
- Ideel i smalle, overbelastede rum.
- Muligt at køre gennem en normal døråbning (90 cm)
Integreret Home Base system og opbevaringsområder
- Meget praktisk tilslutning til transport af ekstra rengøringsredskaber.
- Til simpel transport af f.eks.
- Opbevaringsområde til mindre redskaber.
Simpelt brugskoncept
- Fejerrulle og sidebørste kan nemt tændes og slukkes.
- Praktisk frem- og bakbevægelse med skubbehåndtag.
- Sugevolumen regulering for fejning af våde overflader
Stor affaldsbeholder
- Absorberer store mængder snavs, hvilket gør det muligt at udføre lange arbejdsaktiviteter.
- Enkel fjernelse og sikker tømning af affald.
- Hjul på affaldsbeholderen simplficere brugen ved udtøming
Batteri- og batterioplader medfølger
- Langtidsholdbart, højtydende batteri til lange driftstider.
- Lavt støjstøj og emissionsfrit arbejde.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Elektrisk
|Fremdrift
|Jævnstrømsmotor
|Drivkraft (V/W)
|24 / 912
|Maks. kapacitet (m²/h)
|3825
|Arbejdsbredde (mm)
|615
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|850
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1050
|Affaldsbeholder. (l)
|50
|Maksimal stigning. (%)
|15
|Arbejdshastighed (km/h)
|4,5
|Filterflade (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|Batteri køretid (h)
|max. 2,5
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|214
|Vægt, driftsklar (kg)
|226
|Vægt inkl. emballage (kg)
|224,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Fladfilter: fremstillet i polyester
Udstyr
- Manuelt filterrensningssystem
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Pendlende hovedbørstevalse
- Mobil støvcontainer
- Grovsmudsopsamler
- Overthrow-princip
- Støvsuger
- Selvkørende
- Udendørs anvendelse
- Indendørs anvendelse
- Opladningsniveau-indikator
- Driftstimetæller
- Regulerbar sugestyrke
- Sidebørste, kan løftes og reguleres
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af produktionshaller, pakhuse og logistikhaller samt læsseområder
- Til rengøring af parkeringspladser og tankstationer
- Til rengøringsområder som skolegårde og i det kommunale miljø
- Også ideel til mindre værksteder og i landbruget