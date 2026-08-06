Den kompakte industrielle walk-behind fejemaskine KM 85/50 W Bp Pack imponerer med fremragende standardudstyr. For eksempel leveres maskinen med en skivebremse, batteri- og batterioplader. Det store faldt plisseret filter med yderst effektiv rengøring ved hjælp af en dobbelt skraber muliggør næsten støvfrit arbejde, mens den flydende hovedbørste muliggør fremragende rengøringsresultater også på svært terræn og i tilfælde af store mængder snavs. Brugerne drager fordel af det meget praktiske og intuitive betjeningskoncept der ved enkelt tryk eller træk i push-håndtaget samt praktiske detaljer som Kärcher Home Base til transport af andre rengøringsredskaber. Den robuste maskine med sidebørste og dobbeltvægget ramme er ideel til hårde opgaver. Også den enkle, værktøjsfri ændring af hovedbørsten og -filter samt den høje arealydelse på op til 4725 m²/t (med valgfri sidebørste til venstre) opfylder de høje krav i det industrielle miljø.