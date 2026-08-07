Oversvømmede kældre og udgravninger er typiske arbejdsopgaver for vores meget mobile WWP 45 spildevandspumpe med robust stålramme. Takket være en kraftfuld benzinmotor fungerer maskinen fuldstændigt uafhængigt af en ekstern strømforsyning og er i stand til at pumpe ud op til 45 m3 vand i timen (750 liter hvert minut). Den behandler også let grove partikler op til en diameter på maksimalt 30 millimeter. Om nødvendigt kan pumpen også bruges til andre arbejdsopgaver, f.eks. til vandforsyning i landbruget.