Beskidt vand pumpe WWP 45
Med en times pumpekapacitet på op til 45 m3 vand imponerer WWP 45 spildevandspumpe med en kraftig benzinmotor i arbejde, hvor der ikke er ekstern strømforsyning.
Oversvømmede kældre og udgravninger er typiske arbejdsopgaver for vores meget mobile WWP 45 spildevandspumpe med robust stålramme. Takket være en kraftfuld benzinmotor fungerer maskinen fuldstændigt uafhængigt af en ekstern strømforsyning og er i stand til at pumpe ud op til 45 m3 vand i timen (750 liter hvert minut). Den behandler også let grove partikler op til en diameter på maksimalt 30 millimeter. Om nødvendigt kan pumpen også bruges til andre arbejdsopgaver, f.eks. til vandforsyning i landbruget.
Funktioner og fordele
Udviklet til hårdt arbejde.En robust stålramme beskytter maskinen mod skader. Behandler også nemt grove partikler op til en størrelse på 30 millimeter.
Meget kraftfuldUafbrudt pumpning af op til 100 m³ vand pr. tankpåfyldning. Til hurtig pumpning af meget store vandmængder (750 l / min eller 45 m³ / t).
Bredt anvendelsesområdeHurtig opsætning af HD / HDS trailere eller IB maskiner. Kan bruges til at pumpe f.eks. udgravninger, konstruktioner under jorden eller kældre.
Brugervenlighed.
- Kraftfulde EU-STAGE V benzinmotorer med trækstart og manuel kickstart.
- Høj mobilitet og enkel transport takket være kompakt størrelse og lav vægt.
- Alle service-relevante komponenter er let tilgængelige.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (m³/h)
|<= 45
|Sugehøjde, max. (m)
|max. 7
|Leveringshoved (m)
|max. 25
|Maks. partikelstørrelse (mm)
|max. 30
|Fremdriftstype
|Benzin
|Cylinderkapacitet (cm³)
|196
|Motoreffekt (kW/hp)
|5,1 / 6,9
|Tankvolumen (l)
|3,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|35,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|40,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|629 x 425 x 445
Scope of supply
- Manuel start
- Olie indikatormåler
- Sugekurv
- Spændebånd: 3 Stk.
- Slangekobling: 2 Stk.
Videoer
Anvendelsesområder
- Pumpning af store vandmængder under konstruktion, f.eks. oversvømmede udgravninger.
- Pumpning af store vandmængder i kommuner, f.eks. oversvømte kældre
- Pumpning af store vandmængder i landbruget, f.eks. til vandforsyningen
- Også til hurtig fyldning af vandtanke, f.eks. HD trailere