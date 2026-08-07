Redskabsbærere MIC 42
MIC 42 redskabsbæreren med hurtigskiftesystem, bekvem kabine med udsyn hele vejen rundt, intuitiv betjening og en motor, der klart lever op til kravene i den kommende STAGE V.
Redskabsbæreren MIC 42 med den 42 hk stærke motor er moderne dieselteknologi med økonomisk direkte indsprøjtning af typen "common-rail" og dieselpartikelfilter, der sænker emissionsværdierne til godt og vel under grænseværdierne for kategori V. Derfor egner redskabsbæreren sig ikke blot til miljøzonerne i byerne - den er også særdeles effektiv. Det understøttes også af de førsteklasses komponenter, som sikrer meget lange vedligeholdelsesintervaller på 500 eller 1000 timer. Som en del af det smarte totalkoncept er der adgang til alle vedligeholdelsespunkter helt uden værktøj. Det samme gælder for de mange måder at montere redskaberne. Foran kan redskaberne f.eks. monteres med en standard hurtigkobling KAT 0, mens redskaber bagpå udskiftes ved hjælp af den hydrauliske vipperamme, uden at der skal bruges fysiske kræfter takket være vores hurtigskiftesystem. Med det valgfrie multi-koblingssystem kan de hydrauliske dele tilsluttes hurtigt og drypfrit. Føreren kan også glæde sig over den meget store kabine med overskuelige betjeningselementer og mange andre praktiske detaljer som f.eks. et aflåseligt opbevaringsrum.
Funktioner og fordele
Økonomisk og miljøvenlig at køre medDirekte indsprøjtning af typen "common-rail" og dieselpartikelfilter reducerer emissionsværdierne til under STAGE V. Til anvendelse i byernes grønne områder. Det lavere brændstofforbrug beskytter miljøet og sænker driftsomkostningerne.
Indbygget hurtigskiftesystemMontering af frontredskaber via standard trekantkobling KAT Municipal. Udskiftning af redskaber bagpå sker med et hurtigskiftesystem med hydraulisk vipperamme. Valgfrit multi-koblingssystem til hurtig og drypfri tilslutning af de hydrauliske dele.
brugervenlighedStørste førerhus i sin klasse (1,45 m³ luft), 360° panoramaudsigt, ergonomisk og godt arrangeret. Vinduer på begge sider, aflåseligt opbevaringsrum, USB-opladestik, flaskeholder
Særdeles let at vedligeholde
- Højkvalitets komponenterne giver meget lange vedligeholdelsesintervaller på 500 timer.
- Adgang til alle vedligeholdelseskomponenter uden brug af værktøj, f.eks. via motorhjelmen, der kan svinges ud.
- Køleren kan anbringes i en bestemt vedligeholdelsesposition under rengøringen.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdrift
|Diesel
|Friktionskørsel
|Firehjulstræk
|Motorproducent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|32
|Cylinderkapacitet (cm³)
|1568
|Cylinder
|3
|Emmissionsstandard
|KATEGORI V
|Brændstoftank (l)
|41
|Kørehastighed (km/h)
|25
|Arbejdshastighed (km/h)
|25
|Akselafstand (mm)
|1500
|Tilladt totalvægt (kg)
|2500
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1400
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1400
|Mål (L x B x H) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Udstyr
- Partikelfilter
- Aircondition
- Varmeanlæg
- Roterende advarselslampe
- Helårsbrug