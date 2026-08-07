Redskabsbærere MIC 42

MIC 42 redskabsbæreren med hurtigskiftesystem, bekvem kabine med udsyn hele vejen rundt, intuitiv betjening og en motor, der klart lever op til kravene i den kommende STAGE V.

Redskabsbæreren MIC 42 med den 42 hk stærke motor er moderne dieselteknologi med økonomisk direkte indsprøjtning af typen "common-rail" og dieselpartikelfilter, der sænker emissionsværdierne til godt og vel under grænseværdierne for kategori V. Derfor egner redskabsbæreren sig ikke blot til miljøzonerne i byerne - den er også særdeles effektiv. Det understøttes også af de førsteklasses komponenter, som sikrer meget lange vedligeholdelsesintervaller på 500 eller 1000 timer. Som en del af det smarte totalkoncept er der adgang til alle vedligeholdelsespunkter helt uden værktøj. Det samme gælder for de mange måder at montere redskaberne. Foran kan redskaberne f.eks. monteres med en standard hurtigkobling KAT 0, mens redskaber bagpå udskiftes ved hjælp af den hydrauliske vipperamme, uden at der skal bruges fysiske kræfter takket være vores hurtigskiftesystem. Med det valgfrie multi-koblingssystem kan de hydrauliske dele tilsluttes hurtigt og drypfrit. Føreren kan også glæde sig over den meget store kabine med overskuelige betjeningselementer og mange andre praktiske detaljer som f.eks. et aflåseligt opbevaringsrum.

Funktioner og fordele
Redskabsbærere MIC 42: Økonomisk og miljøvenlig at køre med
Økonomisk og miljøvenlig at køre med
Direkte indsprøjtning af typen "common-rail" og dieselpartikelfilter reducerer emissionsværdierne til under STAGE V. Til anvendelse i byernes grønne områder. Det lavere brændstofforbrug beskytter miljøet og sænker driftsomkostningerne.
Redskabsbærere MIC 42: Indbygget hurtigskiftesystem
Indbygget hurtigskiftesystem
Montering af frontredskaber via standard trekantkobling KAT Municipal. Udskiftning af redskaber bagpå sker med et hurtigskiftesystem med hydraulisk vipperamme. Valgfrit multi-koblingssystem til hurtig og drypfri tilslutning af de hydrauliske dele.
Redskabsbærere MIC 42: brugervenlighed
brugervenlighed
Største førerhus i sin klasse (1,45 m³ luft), 360° panoramaudsigt, ergonomisk og godt arrangeret. Vinduer på begge sider, aflåseligt opbevaringsrum, USB-opladestik, flaskeholder
Særdeles let at vedligeholde
  • Højkvalitets komponenterne giver meget lange vedligeholdelsesintervaller på 500 timer.
  • Adgang til alle vedligeholdelseskomponenter uden brug af værktøj, f.eks. via motorhjelmen, der kan svinges ud.
  • Køleren kan anbringes i en bestemt vedligeholdelsesposition under rengøringen.
Specifikationer

Teknisk data

Fremdrift Diesel
Friktionskørsel Firehjulstræk
Motorproducent Yanmar
Motoreffekt (kW) 32
Cylinderkapacitet (cm³) 1568
Cylinder 3
Emmissionsstandard KATEGORI V
Brændstoftank (l) 41
Kørehastighed (km/h) 25
Arbejdshastighed (km/h) 25
Akselafstand (mm) 1500
Tilladt totalvægt (kg) 2500
Vægt uden tilbehør (kg) 1400
Vægt inkl. emballage (kg) 1400
Mål (L x B x H) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Udstyr

  • Partikelfilter
  • Aircondition
  • Varmeanlæg
  • Roterende advarselslampe
  • Helårsbrug
Redskabsbærere MIC 42
Redskabsbærere MIC 42
Redskabsbærere MIC 42
Redskabsbærere MIC 42
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