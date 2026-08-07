Redskabsbæreren MIC 42 med den 42 hk stærke motor er moderne dieselteknologi med økonomisk direkte indsprøjtning af typen "common-rail" og dieselpartikelfilter, der sænker emissionsværdierne til godt og vel under grænseværdierne for kategori V. Derfor egner redskabsbæreren sig ikke blot til miljøzonerne i byerne - den er også særdeles effektiv. Det understøttes også af de førsteklasses komponenter, som sikrer meget lange vedligeholdelsesintervaller på 500 eller 1000 timer. Som en del af det smarte totalkoncept er der adgang til alle vedligeholdelsespunkter helt uden værktøj. Det samme gælder for de mange måder at montere redskaberne. Foran kan redskaberne f.eks. monteres med en standard hurtigkobling KAT 0, mens redskaber bagpå udskiftes ved hjælp af den hydrauliske vipperamme, uden at der skal bruges fysiske kræfter takket være vores hurtigskiftesystem. Med det valgfrie multi-koblingssystem kan de hydrauliske dele tilsluttes hurtigt og drypfrit. Føreren kan også glæde sig over den meget store kabine med overskuelige betjeningselementer og mange andre praktiske detaljer som f.eks. et aflåseligt opbevaringsrum.