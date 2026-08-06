T 10/1 Bp Adv HEPA
Bæredygtig, robust og ergonomisk: T 10/1 Bp Adv HEPA batteridrevet støvsuger er fremstillet af 45% genbrugsmateriale¹⁾ og tilbyder maksimal sugeevne, et effektivt HEPA 14-filter og et bredt udvalg af tilbehør.
Den batteridrevne støvsuger T 10/1 Bp Adv HEPA imponerer med sin bæredygtighed, robusthed og førsteklasses sugeevne. Takket være 45 procent genbrugsmaterialer¹⁾ bevares ressourcerne, og der spares energi. Med HEPA 14-filteret garanterer den de højeste sikkerhedsstandarder i områder, hvor hygiejne er en topprioritet. De kraftige Kärcher Battery Power+ batterier (36 V) sikrer imponerende rengøringsresultater: Da støvsugeren opnår en fremragende rengøringsydelse ved kun 57 dB(A) og arbejder ganske stille, er den ideel til støjfølsomme områder. Den kompakte maskines sammenklappelige bærehåndtag gør det muligt at transportere den ergonomisk og tæt på kroppen. Den er vippesikker og manøvredygtig med en beholdervolumen på 10 liter. Det medfølgende fugemundstykke og polstermundstykke kan opbevares inden for rækkevidde på selve støvsugeren. Leveringsomfanget omfatter et bredt udvalg af tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, let, højdejusterbart teleskopiskrør (aluminium), omskifteligt, parketmundstykke, fugemundstykke, polstermundstykke og HEPA 14-filter. Batteri og hurtigoplader skal bestilles separat.
Funktioner og fordele
45 % genbrugsmaterialeProduktion: reduceret brug af råmaterialer og energi. Lavere CO₂-udledning takket være produktion fra genbrugsmateriale.
Meget effektivt HEPA 14-filterTil de højeste sikkerhedsstandarder på hygiejnefølsomme steder. Høj filtrerings- og separationsgrad: 99,995 %.
eco!efficiency indstillingEt ansvarligt valg pga. det reducerede energiforbrug. Reducerer lydstyrke og støjforurening. Forlænger batteriets driftstid.
Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design
- Ergonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen.
- Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
- Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.
Lav driftsstøj på kun 57 dB(A)
- Ideel til arbejde i støjfølsomme områder.
- Reduceret støjforurening, selv om natten.
- Reducerer risici som stress eller høreskader.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning af den resterende driftstid på selve batteriet.
- Det kraftfulde batteri er hurtigt og nemt at udskifte.
Brugervenligt betjeningskoncept
- To store knapper: tænd/sluk og eco!efficiency-indstilling.
- Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
- Praktisk parkeringsposition til opbevaring.
Lav vægt
- Ubesværet transport, selv med én hånd.
- Let at bære over trin og trapper.
Omfattende udvalg af tilbehør
- Kombimundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og møbelmundstykke.
- Filterkurv og filterpose af høj kvalitet lavet af fleece.
- Højdejusterbart, letvægts teleskoprør fremstillet af aluminium.
Integreret tilbehørsholder
- Fugemundstykke og polstermundstykke: opbevares i maskinens hoved.
- Pladsbesparende opbevaring, altid lige ved hånden.
- Sikker og bekvem transport af maskine og tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Beholdervolumen (l)
|10
|Beholdermateriale
|Genbrugsmateriale
|Lydniveau (dB(A))
|57
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|500
|Støvsugning (mbar/kPa)
|223 / 22
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydeevne pr. batteriopladning (m²)
|ca. 150 (7,5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency indstilling: / max. 66 (7,5 Ah) Effektindstilling: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency indstilling: / max. 50 (6,0 Ah) Effektindstilling: / max. 22 (6,0 Ah)
|Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Udgangseffekt (A)
|6
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 250 x 355
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskop støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskop støvsugerør, materiale: Aluminium
- Kombimundstykke
- Parketgulv mundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- eco!efficiency indstilling
- Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og kontorer
- Hårde gulve
- Gulvtæpper