Den batteridrevne støvsuger T 10/1 Bp Adv HEPA imponerer med sin bæredygtighed, robusthed og førsteklasses sugeevne. Takket være 45 procent genbrugsmaterialer¹⁾ bevares ressourcerne, og der spares energi. Med HEPA 14-filteret garanterer den de højeste sikkerhedsstandarder i områder, hvor hygiejne er en topprioritet. De kraftige Kärcher Battery Power+ batterier (36 V) sikrer imponerende rengøringsresultater: Da støvsugeren opnår en fremragende rengøringsydelse ved kun 57 dB(A) og arbejder ganske stille, er den ideel til støjfølsomme områder. Den kompakte maskines sammenklappelige bærehåndtag gør det muligt at transportere den ergonomisk og tæt på kroppen. Den er vippesikker og manøvredygtig med en beholdervolumen på 10 liter. Det medfølgende fugemundstykke og polstermundstykke kan opbevares inden for rækkevidde på selve støvsugeren. Leveringsomfanget omfatter et bredt udvalg af tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, let, højdejusterbart teleskopiskrør (aluminium), omskifteligt, parketmundstykke, fugemundstykke, polstermundstykke og HEPA 14-filter. Batteri og hurtigoplader skal bestilles separat.