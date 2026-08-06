T 15/1 Bp Adv HEPA
Holdbar, bæredygtig og med høj sugeevne: Vores T 15/1 Bp Adv HEPA batteridrevne støvsuger er fremstillet af 45 % genbrugsmateriale¹⁾ og imponerer med sit højeffektive HEPA 14-filter og talrige tilbehør.
Den robuste og vippesikre T 15/1 Bp Adv HEPA batteridrevne støvsuger imponerer med sin fremragende sugeevne, bæredygtighed. Takket være HEPA 14-filteret opfylder den de højeste sikkerhedsstandarder, selv i hygiejnisk følsomme områder, og de kraftige Kärcher Battery Power+-batterier (36 V) garanterer fremragende rengøringsresultater. Med kun 57 dB(A) er støvsugeren relativt støjsvag, så den kan også bruges i støjfølsomme områder. Ressourcerne bevares takket være 45 procent genbrugsmateriale¹⁾. T 15/1 Bp Adv HEPA har en beholdervolumen på 15 liter og er kompakt og manøvredygtig. Den muliggør ergonomisk transport tæt på kroppen og er udstyret med et bærehåndtag med foldefunktion. Det medfølgende fugemundstykke og polstermundstykke kan opbevares direkte på støvsugeren, så der er nem adgang til dem. Leveringsomfanget omfatter meget tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, letvægts, justerbart teleskopiskrør (aluminium), parketmundstykke, HEPA 14-filter. Batteri og hurtigoplader skal bestilles separat.
Funktioner og fordele
45 % genbrugsmaterialeProduktion: reduceret brug af råmaterialer og energi. Lavere CO₂-udledning takket være produktion fra genbrugsmateriale.
Meget effektivt HEPA 14-filterTil de højeste sikkerhedsstandarder på hygiejnefølsomme steder. Høj filtrerings- og separationsgrad: 99,995 %.
eco!efficiency indstillingEt ansvarligt valg pga. det reducerede energiforbrug. Reducerer lydstyrke og støjforurening. Forlænger batteriets driftstid.
Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design
- Ergonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen.
- Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
- Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.
Lav driftsstøj på kun 57 dB(A)
- Ideel til arbejde i støjfølsomme områder.
- Reduceret støjforurening, selv om natten.
- Reducerer risici som stress eller høreskader.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 36 V batteri platform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning af den resterende driftstid på selve batteriet.
- Det kraftfulde batteri er hurtigt og nemt at udskifte.
Brugervenligt betjeningskoncept
- To store knapper: tænd/sluk og eco!efficiency-indstilling.
- Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
- Praktisk parkeringsposition til opbevaring.
Lav vægt
- Ubesværet transport, selv med én hånd.
- Let at bære over trin og trapper.
Omfattende udvalg af tilbehør
- Kombimundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og møbelmundstykke.
- Filterkurv og filterpose af høj kvalitet lavet af fleece.
- Højdejusterbart, letvægts teleskoprør fremstillet af aluminium.
Integreret tilbehørsholder
- I maskinhovedet er der opbevaringsplads til fuge- og møbelmundstykket.
- Tilbehør opbevares på en pladsbesparende måde og er altid let tilgængeligt.
- Sikker og bekvem transport af maskine og tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Beholdervolumen (l)
|15
|Beholdermateriale
|Genbrugsmateriale
|Lydniveau (dB(A))
|57
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|500
|Støvsugning (mbar/kPa)
|223 / 22
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydeevne pr. batteriopladning (m²)
|ca. 150 (7,5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency indstilling: / max. 66 (7,5 Ah) Effektindstilling: / max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency indstilling: / max. 50 (6,0 Ah) Effektindstilling: / max. 22 (6,0 Ah)
|Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Udgangseffekt (A)
|6
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 250 x 400
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskop støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskop støvsugerør, materiale: Aluminium
- Kombimundstykke
- Parketgulv mundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- eco!efficiency indstilling
- Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og kontorer
- Hårde gulve
- Gulvtæpper