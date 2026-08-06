Den robuste og vippesikre T 15/1 Bp Adv HEPA batteridrevne støvsuger imponerer med sin fremragende sugeevne, bæredygtighed. Takket være HEPA 14-filteret opfylder den de højeste sikkerhedsstandarder, selv i hygiejnisk følsomme områder, og de kraftige Kärcher Battery Power+-batterier (36 V) garanterer fremragende rengøringsresultater. Med kun 57 dB(A) er støvsugeren relativt støjsvag, så den kan også bruges i støjfølsomme områder. Ressourcerne bevares takket være 45 procent genbrugsmateriale¹⁾. T 15/1 Bp Adv HEPA har en beholdervolumen på 15 liter og er kompakt og manøvredygtig. Den muliggør ergonomisk transport tæt på kroppen og er udstyret med et bærehåndtag med foldefunktion. Det medfølgende fugemundstykke og polstermundstykke kan opbevares direkte på støvsugeren, så der er nem adgang til dem. Leveringsomfanget omfatter meget tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, letvægts, justerbart teleskopiskrør (aluminium), parketmundstykke, HEPA 14-filter. Batteri og hurtigoplader skal bestilles separat.