Spray-extraction cleaner Puzzi 30/4 E

Puzzi 30/4 E er den nye tæpperenser med opvarmning af vandet. En ny og forbedret udgave af Puzzi 400E

Mobil og støjsvag er to af de vigtigste kendetegn for den nye Puzzi 30/4 tæpperenser. I vandtanken er der desuden en integreret vandvarmer, som sikrer dig maksimal ydelse fra maskinen fra start til slut.

Funktioner og fordele
Spray-extraction cleaner Puzzi 30/4 E: Særdeles støjsvag
Særdeles støjsvag
Kun 66 dB(A).
Spray-extraction cleaner Puzzi 30/4 E: Beholder med stort volumen
Beholder med stort volumen
Rengøring af store arealer.
Spray-extraction cleaner Puzzi 30/4 E: Strømudtag til PW 30/1
Strømudtag til PW 30/1
Fremragende rengøringsresultater og mekanisk behandling af luven.
Aftagelig snavsetvandsbeholder
  • Beholderen kan tages af, når den skal tømmes.
Store kørehjul
Beholder med stort volumen
God sugeevne
Kraftig rengøringsydelse
Håndtagets højde kan reguleres.
Specifikationer

Teknisk data

Maks. kapacitet (m²/h) 60 - 75
Luftgennemstrømning (l/s) 74
Støvsugning (mbar/kPa) 254 / 25,4
Spraymængde (l/min) 3
Spraytryk (bar) 4
Vandtank rent/snavset vand (l) 30 / 15
Turbineydelse (W) 1200
Pumpeydelse (W) 70
Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Ledningslængde (m) 15
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 28
Mål (L x B x H) (mm) 580 x 460 x 930

Scope of supply

  • Strømudtag til powerbørste: PW 30/1
  • Sprøjtesugeslange: 4 m
  • Spray-/sugepistol

Udstyr

  • Mundstykke til dyse: Gulvmundstykke, Gul
Spray-extraction cleaner Puzzi 30/4 E
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