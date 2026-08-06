Spray-extraction cleaner Puzzi 30/4 E
Puzzi 30/4 E er den nye tæpperenser med opvarmning af vandet. En ny og forbedret udgave af Puzzi 400E
Mobil og støjsvag er to af de vigtigste kendetegn for den nye Puzzi 30/4 tæpperenser. I vandtanken er der desuden en integreret vandvarmer, som sikrer dig maksimal ydelse fra maskinen fra start til slut.
Funktioner og fordele
Særdeles støjsvagKun 66 dB(A).
Beholder med stort volumenRengøring af store arealer.
Strømudtag til PW 30/1Fremragende rengøringsresultater og mekanisk behandling af luven.
Aftagelig snavsetvandsbeholder
- Beholderen kan tages af, når den skal tømmes.
Store kørehjul
Beholder med stort volumen
God sugeevne
Kraftig rengøringsydelse
Håndtagets højde kan reguleres.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|60 - 75
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Spraymængde (l/min)
|3
|Spraytryk (bar)
|4
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|30 / 15
|Turbineydelse (W)
|1200
|Pumpeydelse (W)
|70
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Ledningslængde (m)
|15
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|28
|Mål (L x B x H) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Strømudtag til powerbørste: PW 30/1
- Sprøjtesugeslange: 4 m
- Spray-/sugepistol
Udstyr
- Mundstykke til dyse: Gulvmundstykke, Gul