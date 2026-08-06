Den professionelle Puzzi 8/1 Adv tæpperenser fra Kärcher leverer fremragende og hygiejniske rengøringsresultater takket være sin fremragende sugeevne, der sikrer at tekstiloverflader hurtigt kan bruges igen. Til dette formål sprøjter Puzzi 8/1 Adv rengøringsmiddel dybt ind i tekstilfibrene og opsuger derefter det snavs vand, hvilket gør den perfekt til rengøring af polstring, tæpper og andre tekstiloverflader. Det robuste, kompakte design sikrer en lang levetid og dermed høj omkostningseffektivitet - ideelt til BSC, hotel- og restaurationsbranchen eller til rengøring af bilinteriør. Maskinens låg, polstermundstykke og gulvmundstykke er gennemsigtige, så man bedre kan se det beskidte vand. Et inspektionsvindue på håndtaget øger overvågningsmulighederne yderligere. Puzzi 8/1 Adv har en lav vægt og et ergonomisk bærehåndtag, så den kan transporteres med én hånd. Store trykknapper, der kan betjenes med hånden eller foden, øger også brugervenligheden.