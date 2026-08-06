Spray-extraction cleaner Puzzi med tæppemundstykke 8/1 C *EU
Med et 240 mm tæppemundstykke og kort polstermundstykke som standard er Puzzi 8/1 Adv designet til hurtig og grundig rengøring af polstring og tæppebelagte områder.
Den professionelle Puzzi 8/1 Adv tæpperenser fra Kärcher leverer fremragende og hygiejniske rengøringsresultater takket være sin fremragende sugeevne, der sikrer at tekstiloverflader hurtigt kan bruges igen. Til dette formål sprøjter Puzzi 8/1 Adv rengøringsmiddel dybt ind i tekstilfibrene og opsuger derefter det snavs vand, hvilket gør den perfekt til rengøring af polstring, tæpper og andre tekstiloverflader. Det robuste, kompakte design sikrer en lang levetid og dermed høj omkostningseffektivitet - ideelt til BSC, hotel- og restaurationsbranchen eller til rengøring af bilinteriør. Maskinens låg, polstermundstykke og gulvmundstykke er gennemsigtige, så man bedre kan se det beskidte vand. Et inspektionsvindue på håndtaget øger overvågningsmulighederne yderligere. Puzzi 8/1 Adv har en lav vægt og et ergonomisk bærehåndtag, så den kan transporteres med én hånd. Store trykknapper, der kan betjenes med hånden eller foden, øger også brugervenligheden.
Funktioner og fordele
Enestående rengøringsevnePerfekt fiberdybderensning af tekstil- og tæppeoverflader. Hurtig tørring betyder, at overfladen hurtigt kan bruges igen, takket være den fremragende sugepræstation. Enestående rengøringsresultater med synlig før- og eftereffekt.
Ergonomisk designet og ekstra kort møbelmundstykkeHåndtag og trykkontakter kan betjenes med blot én finger. Praktisk knop-form giver mulighed for flere måder at holde på. Rødt mundstykke til dysen sikrer effektivt vandforbrug.
Sæt med omfattende tilbehør til tæpperengøringFleksibel sugelæbe, som giver optimal sugevinkel og fremragende tørreresultater. 240 mm bredt mundstykke med integreret SprayEx-sugeslange. Ergonomisk tohåndsgreb, som giver større brugerkomfort.
Let og kompakt, robust design
- Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin.
- Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
- Lang levetid sikrer høj effektivitet.
Aftagelig, smart 2-i-1 snavsevandsbeholder
- Hurtig og enkel at fylde rentvandstanken.
- Praktisk og nem at tømme snavsevandstanken.
- Hurtigstart-illustration til enkel betjening.
Nem at betjene, takket være to store knapper
- Ingen grund til at bøje sig ned: tænd/sluk-fodkontakt til hastighed og nem betjening.
- Hurtig 1-trins metode: kombineret sprøjtning og støvsugning på en gang.
- 2-trins metode: Spray på fibrene, og lad det trænge ind - støvsug det derefter af.
Store baghjul og fleksible 360° styreruller
- Nem manøvrering, også på ujævne overflader.
- Særlig manøvredygtig og fleksibel at håndtere ved rengøring.
Foldbar kabelhægte
- Til sikker opbevaring af ledningen.
- Praktisk og beskytter ledningen.
- Maskinen er nem at transportere og opbevarer.
Stor, åben påfyldningsåbning til rent vand
- Praktisk, sikkert og hurtigt fyldt med rent vand.
- Tydeligt synlig indikator til maks. niveau.
- Ingen spild, når du trækker eller skubber maskinen.
Integreret opbevaring til polstermundstykket og tæppemundstykket
- Takket være det kompakte design er polstringsdysen altid inden for rækkevidde.
- Integreret rørsholder med gulvmundstykke i bærehåndtaget.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Luftgennemstrømning (l/s)
|71
|Støvsugning (mbar/kPa)
|270 / 27
|Spraymængde (l/min)
|1
|Spraytryk (bar)
|1
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|8 / 7
|Turbineydelse (W)
|1200
|Pumpeydelse (W)
|40
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|14
|Mål (L x B x H) (mm)
|524 x 332 x 442
Scope of supply
- Kort møbelmundstykke med håndtag
- Sprøjtesugeslange: 2.5 m
- Kabelkrog
- Gulvmundstykke: 240 mm
- Spray-/sugepistol
- D-håndtag til spray-/sugeslange
- Udtagelig 2-i-1-beholder
- Spray-Ex rør: 1 Stk.
Udstyr
- Integreret opbevaring af tilbehør til polstring/sprækkedyse
- Integreret opbevaring af gulvdyse
Videoer
Anvendelsesområder
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstring og polstrede møbler
- Til mellemrensning og målrettet pletfjernelse på tæpper
- Til rengøring af alle tekstiloverflader – inklusive bilinteriør
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstrede bilsæder
- Til målrettet fiberdybderensning af mindre tæppebelagte områder
- Til rengøring af polstring og tekstiloverflader i hygiejnisk følsomme områder
- Til fiberdybderensning af tæpper og tekstile gulvbelægninger