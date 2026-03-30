Spray-extraction cleaner PW 30/1 power brush for Puzzi 10/2
Ekstra powerbørste til Puzzi 200, øger ydelsen med ca. 35%.
PW 30/1 powerbørsten er udviklet som et valgfrit stykke tilbehør til Puzzi 200 og effektiviserer rengøringen yderligere. Powerbørsten øger den normale rengøringsevne med ca. 35%. Børsten gør det muligt at spraye, børste og støvsuge i én arbejdsgang. Den større arbejdsbredde på 315 mm (235 for PW 10) betyder 25% ydelse, og PW 30/1 er derfor klart mere effektiv og giver fremragende resultater sammen med Puzzi 200.
Funktioner og fordele
Roterende børsterGiver en dybere rengøring og lægger tæppefibrene samme vej.
Bedre rengøringsevneØger kapacitetsområdet med op til 35%.
Gennemsigtig inspektionsrude.Inspektionsrude i powerbørste til kontinuerlig overvågning af retursug.
Brugervenlig
- Kan hurtigt og enkelt monteres i stedet for gulvmundstykket.
- Valsebørstens rotation fremmer arbejdet med PW 30/1.
- Enkel at starte med vippekontakt.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|40 - 55
|Børsteydelse (W)
|60
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Ledningslængde (m)
|4
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 260 x 835
Videoer
Anvendelsesområder
- Gulvtæpper