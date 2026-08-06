Spray-extraction cleaner PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4
Øger kapacitetsområdet for vores SprayEx-maskine Puzzi 30/4 med op til 35 % og giver et bedre rengøringsresultat: Powerbørsten PW 30/1 med roterende valsebørste.
Hurtigere, dybere, bedre: Powerbørsten PW 30/1 til vores SprayEx-maskine Puzzi 30/4 kan hurtigt monteres i stedet for gulvmundstykket og kan omgående tages i brug. Den giver en markant forbedring af den generelle rengøring og øger kapacitetsområdet med op til 35 %. Det intelligente design gør det muligt at fordele og børste med rengøringsmidlet ved hjælp af den roterende børste, hvorefter alt snavs suges op – i ét trin!
Funktioner og fordele
Roterende børsterGiver en dybere rengøring og lægger tæppefibrene samme vej.
Bedre rengøringsevneØger kapacitetsområdet med op til 35%.
Gennemsigtig inspektionsrude.Inspektionsrude i powerbørste til kontinuerlig overvågning af retursug.
Brugervenlig
- Kan hurtigt og enkelt monteres i stedet for gulvmundstykket.
- Den roterende børste intensiverer rengøringen og løfter gulvtæppernes luv.
- Enkel at starte med vippekontakt.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|70 - 110
|Børsteydelse (W)
|60
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Ledningslængde (m)
|7
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|350 x 260 x 835