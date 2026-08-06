Spray-extraction cleaner PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4

Øger kapacitetsområdet for vores SprayEx-maskine Puzzi 30/4 med op til 35 % og giver et bedre rengøringsresultat: Powerbørsten PW 30/1 med roterende valsebørste.

Hurtigere, dybere, bedre: Powerbørsten PW 30/1 til vores SprayEx-maskine Puzzi 30/4 kan hurtigt monteres i stedet for gulvmundstykket og kan omgående tages i brug. Den giver en markant forbedring af den generelle rengøring og øger kapacitetsområdet med op til 35 %. Det intelligente design gør det muligt at fordele og børste med rengøringsmidlet ved hjælp af den roterende børste, hvorefter alt snavs suges op – i ét trin!

Funktioner og fordele
Spray-extraction cleaner PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4: Roterende børster
Roterende børster
Giver en dybere rengøring og lægger tæppefibrene samme vej.
Spray-extraction cleaner PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4: Bedre rengøringsevne
Bedre rengøringsevne
Øger kapacitetsområdet med op til 35%.
Spray-extraction cleaner PW 30/1 power brush for Puzzi 30/4: Gennemsigtig inspektionsrude.
Gennemsigtig inspektionsrude.
Inspektionsrude i powerbørste til kontinuerlig overvågning af retursug.
Brugervenlig
  • Kan hurtigt og enkelt monteres i stedet for gulvmundstykket.
  • Den roterende børste intensiverer rengøringen og løfter gulvtæppernes luv.
  • Enkel at starte med vippekontakt.
Specifikationer

Teknisk data

Maks. kapacitet (m²/h) 70 - 110
Børsteydelse (W) 60
Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Ledningslængde (m) 7
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 5,9
Mål (L x B x H) (mm) 350 x 260 x 835
Rengøringsmidler