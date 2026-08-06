Hurtigere, dybere, bedre: Powerbørsten PW 30/1 til vores SprayEx-maskine Puzzi 30/4 kan hurtigt monteres i stedet for gulvmundstykket og kan omgående tages i brug. Den giver en markant forbedring af den generelle rengøring og øger kapacitetsområdet med op til 35 %. Det intelligente design gør det muligt at fordele og børste med rengøringsmidlet ved hjælp af den roterende børste, hvorefter alt snavs suges op – i ét trin!