Tæpperenser BRC 40/22 C
Kompakt BRC 40/22 C gulvrenser til ergonomisk og hurtig spray ekstraktion eller vedligeholdelsesrengøring af tæppebelagte overflader i størrelsesordenen 250 til 1.000 m².
Sammenlignet med traditionelle spray ekstraktionsmaskiner kan du med en BRC 40/22 C tæpperenser foretage dybderengøring op til 30% hurtigere. Det skyldes, at den er nem at komme rundt med, og fordi den er baseret på altid at arbejde i fremadgående retning, så du undgår unødvendig tomgang. I mellemtiden samler en beholder pålideligt alle partikler såsom hår og løse tæppefibre op i en indbygget fejebeholder. Maskinen er perfekt til dybderengøring af små og mellemstore tæppearealer på op til 1.000 m² og kan fleksibelt også anvendes til spray ekstraktion eller vedligeholdelsesrengøring af tæpper. Vi anbefaler brugen af iCapsol rengøringsmiddel RM 768. Det betyder nemlig, at tørretiden for tæppet efter vedligeholdelsesrengøring reduceres til ca. en halv time. Dermed er det en perfekt rengøringsmetode til tæppebelagte områder, hvor der kommer mange mennesker. Derudover kan rengøringshovedet, som er udstyret med en gulvbørste, drejes sammen med styrehjulet, hvilket forenkler rengøringen af alle svært tilgængelige overflader markant og gør arbejdet hurtigere.
Funktioner og fordele
Rengøringshoved, der kan dreje 200 graderEn børstevalse til gulvtæpper sikrer grundig rengøring. Ekstremt let at komme rundt med, selv på gulve, hvor det roder.
Til dybderengøring og vedligeholdelsesrengøring af gulvtæpperBåde til dybderengøring og vedligeholdelsesrengøring af gulvtæpper. Dybderengøring af gulvtæpper med børstevalsen sikrer, at gulvtæppet rengøres helt ned i luven.
Valgfrit håndmundstykkeTil rengøring i hjørner eller til rensning af stole og puder med spray ekstraktion.
Indbygget fejebakke
- Sikker opsugning af løse gulvtæppefibre, hår og andre partikler, der ligger på gulvet.
- Mindsker blokering af sugelæberne, dermed også omkostningerne til service.
Arbejder kun i fremadgående retning
- Forebygger unødvendig tomkørsel.
- Klarer op til 30% større areal end almindelige spray ekstraktionsmaskiner.
Specifikationer
Teknisk data
|Kapacitetsområde (dybderengøring / vedligeholdelsesrengøring) (m²/h)
|500 / 900
|Luftgennemstrømning (l/s)
|47
|Støvsugning (mbar/kPa)
|290 / 29
|Påsprøjtningstryk vedligeholdelsesrengøring (bar)
|3,5
|Påsprøjtningstryk dybderengøring (bar)
|7
|Påsprøjtningshastighed vedligeholdelsesrengøring (l/min)
|0,38
|Påsprøjtningshastighed dybderengøring (l/min)
|2,5
|Arbejdsbredde, støvsuger (cm)
|48
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|22 / 19
|Turbineydelse (W)
|1200
|Børsteydelse (W)
|400
|Vægt uden tilbehør (kg)
|44,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|50,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Antal valser: 1 Stk.
- Ruller: 1 Stk.
Udstyr
- Arbejdsretning: Fremad
- iCapsol mode