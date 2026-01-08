Sammenlignet med traditionelle spray ekstraktionsmaskiner kan du med en BRC 40/22 C tæpperenser foretage dybderengøring op til 30% hurtigere. Det skyldes, at den er nem at komme rundt med, og fordi den er baseret på altid at arbejde i fremadgående retning, så du undgår unødvendig tomgang. I mellemtiden samler en beholder pålideligt alle partikler såsom hår og løse tæppefibre op i en indbygget fejebeholder. Maskinen er perfekt til dybderengøring af små og mellemstore tæppearealer på op til 1.000 m² og kan fleksibelt også anvendes til spray ekstraktion eller vedligeholdelsesrengøring af tæpper. Vi anbefaler brugen af iCapsol rengøringsmiddel RM 768. Det betyder nemlig, at tørretiden for tæppet efter vedligeholdelsesrengøring reduceres til ca. en halv time. Dermed er det en perfekt rengøringsmetode til tæppebelagte områder, hvor der kommer mange mennesker. Derudover kan rengøringshovedet, som er udstyret med en gulvbørste, drejes sammen med styrehjulet, hvilket forenkler rengøringen af alle svært tilgængelige overflader markant og gør arbejdet hurtigere.