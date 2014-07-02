Tæpperenser BRS 43/500 C
Sikrer enestående rengøringsresultater og efterlader gulvtæppet tørt nok til, at man kan gå på det efter kun 20 minutter. Ved brug af indkapslingsteknologi renser maskinen tæpperne grundigt med et minimum af kræfter og tid.
Kärchers BRS 43/500 C tæpperenser til vedligeholdende rengøring giver fremragende rengøringsresultater. Vedligeholdelsesrengøring foretages ved, at der sprøjtes vand og rengøringsmiddel på tæppet, hvorefter der børstes med de modsat roterende børster. 20 minutter senere støvsuges tæppet med den opretstående støvsuger. Du kan herefter straks gå på tæppet. Ved brug af Kärchers innovative hurtigt tørrende rengøringsmiddel RM 768, som indkapsler smudspartiklerne for at separere dem fra tæppefibrene, er denne vedligeholdelsesrengøring særdeles effektiv og giver hurtigt forbavsende gode resultater.
Funktioner og fordele
2 kontra-roterende valser
- Godt rengøringsresultat takket være stort børstetryk.
- Renser samtidigt luven i dybden fra to sider og retter sig ind i én retning.
- Sikrer ensartet kontakt med gulvet, også på ujævne overflader.
2-i-1
- Renser fibrene og fejer i en og samme arbejdsgang.
- Inkluderer snavsbeholder.
Specifikationer
Teknisk data
|Kapacitetsområde (dybderengøring / vedligeholdelsesrengøring) (m²/h)
|300
|Påsprøjtningstryk vedligeholdelsesrengøring (bar)
|3,4
|Påsprøjtningshastighed vedligeholdelsesrengøring (l/min)
|0,38
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|7,5
|Børsteydelse (W)
|370
|Vægt uden tilbehør (kg)
|25
|Vægt inkl. emballage (kg)
|32,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 470 x 1160
Scope of supply
- Indbygget iCapsol tank
- Antal valser: 2 Stk.
Udstyr
- Arbejdsretning: frem eller tilbage
- iCapsol mode