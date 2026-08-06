Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te L
Ideel til arbejde med elværktøj takket være den integrerede enhedssokkel med automatisk tænd/sluk-funktion: våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te L. Kompakt støvsuger i mellemklassen.
Udover den meget effektive semiautomatiske filterrengøring er en integreret enhedssokkel med automatisk tænd/sluk-funktion til arbejde med elværktøj en af de mest bemærkelsesværdige funktioner ved vores kompakte våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te L. Dens fremragende sugestyrke muliggør forskellige anvendelser, hvad enten det er til mindre slibearbejde, rengøring af køretøjsinteriør, fjernelse af væsker eller støvsugning af maskiner og systemer. Selv mellemstore mængder fint støv kan nemt støvsuges op uden en filterpose. Støvsugeren kommer også med antistatisk forberedelse. Alle de vigtigste indstillinger på den brugervenlige maskine foretages ved hjælp af en central drejekontakt, og smarte opbevaringsmuligheder er integreret til det helt nye tilbehør. Det ekstra flade hoved på våd- og tørstøvsugeren gør det muligt at sætte den ned, og fastgørelsesmulighederne gør det også muligt at fastgøre en værktøjskasse.
Funktioner og fordele
Strømudtag med automatisk tænd/slukElværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren. Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion. Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Semiautomatisk filterrengøring ApOptimal filterrensning med et tryk på en knap. Muliggør konstant høj filterydelse og sugeevne. Tidsbesparende design og længere filterlevetid.
Fleksibel slange og strømkabel opbevaringStrømkabel og slange fastgøres sikkert til transport. Til sugeslanger i forskellige længder og diametre. Tidsbesparende og længere levetid for strømkablet.
Værktøjsadapter til elværktøj.
- Muligør støvfri boring, savning eller slibning ved brug af elværktøj.
- Leveres med gummifastgørelse og falsk lufts roterende ring.
- Roterende ring til justering af sugekraften.
Tørt plisseret fladfilter.
- Certificeret til støvklasse M og L. Støvafskillelsesgrad: 99,9 %.
- Cellulosefibermateriale: bæredygtigt, fremstillet af vedvarende råmateriale.
- Ideel til tørt fint støv og groft snavs.
Aftagelig filterhus
- Fladplisseret filter: hurtigere og lettere at rengøre.
- Regelmæssig rengøring: længere levetid for filteret.
- Forhindrer forkert indsættelse af det fladplisserede filter.
Integreret tilbehørsholder
- Anti-tab opbevaring til transport.
- Tidsbesparende design: tilbehør er hurtigt ved hånden.
- Pladsbesparende design: kræver ikke ekstra opbevaringsplads.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|11,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|16,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: Cellulose
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.
- Til udsugning ved brug med elværktøj.
- Rengøring af køretøjers indre.
- Til udtrækning fra maskiner og systemer