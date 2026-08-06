Udover den meget effektive semiautomatiske filterrengøring er en integreret enhedssokkel med automatisk tænd/sluk-funktion til arbejde med elværktøj en af de mest bemærkelsesværdige funktioner ved vores kompakte våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te L. Dens fremragende sugestyrke muliggør forskellige anvendelser, hvad enten det er til mindre slibearbejde, rengøring af køretøjsinteriør, fjernelse af væsker eller støvsugning af maskiner og systemer. Selv mellemstore mængder fint støv kan nemt støvsuges op uden en filterpose. Støvsugeren kommer også med antistatisk forberedelse. Alle de vigtigste indstillinger på den brugervenlige maskine foretages ved hjælp af en central drejekontakt, og smarte opbevaringsmuligheder er integreret til det helt nye tilbehør. Det ekstra flade hoved på våd- og tørstøvsugeren gør det muligt at sætte den ned, og fastgørelsesmulighederne gør det også muligt at fastgøre en værktøjskasse.