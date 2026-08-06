Når man skal renovere gamle bygninger, er asbest og andre farlige og kræftfremkaldende stoffer ofte frigivet og skal fjernes med det samme. NT 30/1 Tact Te H ACD er den ideelle våd- og tørstøvsuger til dette formål. Den er testet og godkendt under den nye ACD standard i overensstemmelse med IEC 60335-2-69:2021 til opsamling af brændbart støv og alle slags støv i støvklasse H. Dens kompakte, mobile design gør den ideel til opgaver hvor den skal bruges på flere forskellige lokationer. Det rengøringsvenlige sikkerheds/HEPA plisserede fladfilter sikrer at farligt støv sikkert kan støvsuges op og ned i en sikker filterpose, samt at større mængder af mindre farligt støv bliver støvsuget direkte ned i den 30 liters beholder. Det sensorkontrollerede Tact filterrensningssystem sikrer konsekvent sugestyrke og en garanteret filtreringseffektivitet på 99,995%. En praktisk enhedssokkel med autostart, samt et antistatisk system med ledende tilbehør runder det smarte koncept af vores NT 30/1 Tact Te H ACD af. En praktisk stikkontakt med autostart, samt et fuldstændigt antistatisk design inkluderende ledende tilbehør runder de smarte koncept af NT 30/1 Tact Te H ACD af.