Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Tact Te H
Med en garanteret filtreringseffektivitet på 99,995% og ACD-certificering er våd- og tørstøvsugeren førstevalget, når det kommer til fjernelse af farligt støv fra støvklasse H.
Når man skal renovere gamle bygninger, er asbest og andre farlige og kræftfremkaldende stoffer ofte frigivet og skal fjernes med det samme. NT 30/1 Tact Te H ACD er den ideelle våd- og tørstøvsuger til dette formål. Den er testet og godkendt under den nye ACD standard i overensstemmelse med IEC 60335-2-69:2021 til opsamling af brændbart støv og alle slags støv i støvklasse H. Dens kompakte, mobile design gør den ideel til opgaver hvor den skal bruges på flere forskellige lokationer. Det rengøringsvenlige sikkerheds/HEPA plisserede fladfilter sikrer at farligt støv sikkert kan støvsuges op og ned i en sikker filterpose, samt at større mængder af mindre farligt støv bliver støvsuget direkte ned i den 30 liters beholder. Det sensorkontrollerede Tact filterrensningssystem sikrer konsekvent sugestyrke og en garanteret filtreringseffektivitet på 99,995%. En praktisk enhedssokkel med autostart, samt et antistatisk system med ledende tilbehør runder det smarte koncept af vores NT 30/1 Tact Te H ACD af. En praktisk stikkontakt med autostart, samt et fuldstændigt antistatisk design inkluderende ledende tilbehør runder de smarte koncept af NT 30/1 Tact Te H ACD af.
Funktioner og fordele
Filtreringssystem med H-filter og filterrengøringssystemet TactSuger mindre skadeligt støv direkte ind i beholderen. Filtreringseffektivitet: 99,995 % Den bedste helbredsbeskyttelse muligt uden tab af sugestyrke eller filterlevetid.
Opfylder kraft for støvklasse H, med en yderligere test af asbest (ifølge TRGS 519)I Tyskland er det kun tilladt at støvesuge støv med asbest med sikkehedsstøvsugere med licens.
ACD-certificering.Godkendt til støvsugning af brændbart støv. Certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Øget brugersikkerhed.
Sensorstyret filterrensningssystem.
- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet.
- Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning.
- Minimeret støjafgivelse.
Antistatisk system.
- Øget brugersikkerhed.
- Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Støvklasse H sikkerhedsstøvsuger
- Filtreringseffektivitet på 99,995 %.
- Elektronisk flowmåling
- Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Sikkerheds-/HEPA fladplisseret filter.
- Certificeret til støvklasse H. Støvudskillelsesgrad: 99,995 %.
- PES fibermateriale med dobbelt PTFE-belægning: modstandsdygtigt over for råd og fugt.
- Ideel til opsugning af væsker, fint støv og groft snavs.
Værktøjsadapter til elværktøj.
- Muligør støvfri boring, savning eller slibning ved brug af elværktøj.
- Leveres med gummifastgørelse og falsk lufts roterende ring.
- Roterende ring til justering af sugekraften.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|19,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Bøjning: elektrisk ledende
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: PTFE HEPA
- PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H. Sikker fjernelse af støv og skidt som er skadelige for helbredet.
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Godkendelse til fjernelse af asbest i henhold til den tyske arbejdsmiljøforordning TRGS 519.
- Velegnet til støvsugning af brændbart støv i henhold til ACD-standard IEC 60335-2-69:2021 (Apparat til opsamling af brændbart støv).