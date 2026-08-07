Hårdt dagligt arbejde på byggepladser og i værksteder stiller store krav til både håndværkere og udstyr. Vores NT 30/1 Tact Te Adv L våd- og tørsuger opfylder disse krav perfekt. Med sin robuste 30-liters beholder med kraftige metalhjul og beskyttelseskant, samt det gennemprøvede Tact-filterrengøringssystem, garanterer denne kompakte findust-ekspert uafbrudt opsugning af store mængder fint støv under vanskelige forhold. Et fugtbestandigt PES plisseret fladfilter bidrager ligeledes til et støvfrit arbejdsmiljø. Håndværkere og andre brugere sætter pris på den nemme håndtering og det enkle valg af sugeprogram via en drejekontakt samt den trinløse hastighedsregulering. Maskinen leveres med væsentligt forbedret tilbehør, som bekvemt kan opbevares i den indbyggede holder til sugeslange og tilbehør. Strømudtaget på maskinen med automatisk tænd/sluk-funktion gør arbejdet med el-værktøj lettere.