Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Tact Te Adv L
Håndværkerens favorit blandt våd- og tørsugere: Kärcher NT 30/1 Tact Te Adv L med strømudtag på maskinen (automatisk tænd/sluk-funktion) og Tact-filterrengøring til uafbrudt arbejde.
Hårdt dagligt arbejde på byggepladser og i værksteder stiller store krav til både håndværkere og udstyr. Vores NT 30/1 Tact Te Adv L våd- og tørsuger opfylder disse krav perfekt. Med sin robuste 30-liters beholder med kraftige metalhjul og beskyttelseskant, samt det gennemprøvede Tact-filterrengøringssystem, garanterer denne kompakte findust-ekspert uafbrudt opsugning af store mængder fint støv under vanskelige forhold. Et fugtbestandigt PES plisseret fladfilter bidrager ligeledes til et støvfrit arbejdsmiljø. Håndværkere og andre brugere sætter pris på den nemme håndtering og det enkle valg af sugeprogram via en drejekontakt samt den trinløse hastighedsregulering. Maskinen leveres med væsentligt forbedret tilbehør, som bekvemt kan opbevares i den indbyggede holder til sugeslange og tilbehør. Strømudtaget på maskinen med automatisk tænd/sluk-funktion gør arbejdet med el-værktøj lettere.
Funktioner og fordele
Automatisk Tact-filterrensningssystem
- For konsekvent høj sugekraft og filterkapacitet.
- Automatisk filterrengøring med kraftige luftstød.
- Tidsbesparende design og længere filterlevetid.
Værktøjsmuffe med falsk luftventil og gummitilbehør
- Den nye værktøjsmuffe sikrer optimal tilslutning af elværktøj
- Sugestyrken kan reguleres på den drejelige ring på muffens fod.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Bekvem opbevaringsplads fugemundstykke og værktøjsmuffen på siden
- Det indbyggede opbevaringsrum sikrer, at alt tilbehør opbevares på en måde, så det ikke kan gå tabt, men altid er lige ved hånden.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|13,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|18,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Bøjning: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Rengøring af filter: Tact automatisk filterrensningssystem
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.
- Ideel til rengøringsselskaber