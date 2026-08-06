Fint støv, groft snavs, væsker: Vores NT 50/1 Tact Te L våd- og tørsuger kan virkelig klare det hele. Med sin 50-liters beholder med beskyttelseskant, drejehjul i metal og en olieresistent aftapningsslange samt et højdejusterbart skubbehåndtag er den ideel til rengøring af arbejdsstationer og maskiner i produktionen, på værksteder og på byggepladser. Dette gør den ideel til særligt krævende kunder i industrien og byggebranchen, som hver dag er afhængige af professionelle maskiner og sætter pris på uafbrudt, støvfrit arbejde. Dette sikres blandt andet af det gennemprøvede Tact-filterrengøringssystem og det fugtbestandige PES plisserede fladfilter. Et integreret strømudtag på maskinen med automatisk tænd/sluk-funktion gør arbejdet med el-værktøj lettere, mens den centrale drejekontakt gør det nemt at vælge sugeprogrammer, og hastigheden kan reguleres trinløst via en separat drejeknap. Et omfattende udvalg af tilbehør følger med som standard og kan bekvemt opbevares i den indbyggede holder til sugeslange og tilbehør.