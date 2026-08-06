Våd- og tørstøvsuger NT 50/1 Tact Te L
Professionel NT 50/1 Tact Te L våd- og tørsuger med omfattende funktioner. Dette inkluderer en 50-liters beholder med justerbart skubbehåndtag og aftapningsslange samt et integreret maskinstik.
Fint støv, groft snavs, væsker: Vores NT 50/1 Tact Te L våd- og tørsuger kan virkelig klare det hele. Med sin 50-liters beholder med beskyttelseskant, drejehjul i metal og en olieresistent aftapningsslange samt et højdejusterbart skubbehåndtag er den ideel til rengøring af arbejdsstationer og maskiner i produktionen, på værksteder og på byggepladser. Dette gør den ideel til særligt krævende kunder i industrien og byggebranchen, som hver dag er afhængige af professionelle maskiner og sætter pris på uafbrudt, støvfrit arbejde. Dette sikres blandt andet af det gennemprøvede Tact-filterrengøringssystem og det fugtbestandige PES plisserede fladfilter. Et integreret strømudtag på maskinen med automatisk tænd/sluk-funktion gør arbejdet med el-værktøj lettere, mens den centrale drejekontakt gør det nemt at vælge sugeprogrammer, og hastigheden kan reguleres trinløst via en separat drejeknap. Et omfattende udvalg af tilbehør følger med som standard og kan bekvemt opbevares i den indbyggede holder til sugeslange og tilbehør.
Funktioner og fordele
Indstilleligt, ergonomisk skubbehåndtagTakket være en hurtig låseanordning kan det indstillelige skubbehåndtag indstilles til operatørens højde. Skubbehåndtaget er nemt at klappe sammen og sparer dermed plads, når maskinen skal parkeres.
Oliebestandig udløbsslangeOliebestandig indbygget udløbsslange til udtømning af væsker.
Bredde gulvmundstykker med hurtigt udskiftelige indsatsGulvmundstykke med børstestriber og sugelæbeindsats. Nemt at skifte mellem våd- og tørsugning.
Central drejekontakt
- Bekvem omstilling med den centrale drejeknap.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|50
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|68
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|18,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|24
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Afløbsslange (oliebestandig)
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Støvklasse: L
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk udstyr
- Rengøring af filter: Tact automatisk filterrensningssystem
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.