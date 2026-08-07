Våd- og tørstøvsuger NT 75/2 Tact² Me Tc Adv
Høj mobilitet og kraft, driftssikkerhed, robusthed og et stort udvalg af praktisk udstyr gør Kärcher Tact²-støvsugerne eftertragtede til både specialopgaver og universalanvendelse. Modellerne med vippechassis med containerlås giver flere fordele, især i industrielle miljøer, når du skal bortskaffe væsker og grovsmuds.
Kärcher præsenterer Tact² – de nye topmodeller inden for professionelle våd- og tørstøvsugere. Denne videreudvikling af det gennemtestede Tact-system til filterrensning sikrer en helt ny grad af produktivitet. En konstant høj sugekraft kombineret med to motorer og en lang filterlevetid gør det muligt at arbejde kontinuerligt, stort set uden at du skal tænke på at skifte filter. Kärcher NT-støvsugerne med Tact² er komplette systemer til fjernelse af store mængder fint støv, men også grovsmuds og vand. Denne serie støvsugere findes i forskellige versioner, så du kan vælge den optimale løsning til forskellige anvendelsesområder, hvor en konstant høj sugekraft er afgørende, blandt andet i byggebranchen, fødevarebranchen, bilindustrien og inden for industri generelt.
Funktioner og fordele
Ekstra bredt sugemundstykke.Effektiv støvsugning selv ved store mængder snavs og væske. Opnår hurtigt maksimal arealydelse takket være 640 mm bredde. Separat chassis på mundstykket for bedste støvsugerresultater.
Praktisk afløbsslange.Ubesværet og sikker bortskaffelse af opsugede væsker. Kontaktløs tømning for maksimal arbejdssikkerhed.
Retningsuafhængigt tilbehørsopbevaring.Sikker opbevaring af sugerør og gulvmundstykke. Ekstra plads til 4 m slange og 30 m gummibelagt strømkabel. Tilbehør lige ved hånden når som helst og fra enhver vinkel.
Nem ind, nemt ud med vippechassis
- Maksimal brugersikkerhed under tømning.
- Metalstel for maksimal stabilitet.
- Nem tømning ved hjælp af praktisk tippebeholder.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|2 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|75
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Motorydelse (W)
|max. 2760
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|30
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|28,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|46
|Mål (L x B x H) (mm)
|670 x 560 x 930
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Bøjning: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Svabermundstykke: 640 mm
- Afløbsslange (oliebestandig)
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
- Vipbart chassis
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Rengøring af filter: Automatisk filterrensningssystem Tact²
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Landbrug
- Byggeri
- Industri
- Auto
- Fødevareindustri