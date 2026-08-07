Kärcher præsenterer Tact² – de nye topmodeller inden for professionelle våd- og tørstøvsugere. Denne videreudvikling af det gennemtestede Tact-system til filterrensning sikrer en helt ny grad af produktivitet. En konstant høj sugekraft kombineret med to motorer og en lang filterlevetid gør det muligt at arbejde kontinuerligt, stort set uden at du skal tænke på at skifte filter. Kärcher NT-støvsugerne med Tact² er komplette systemer til fjernelse af store mængder fint støv, men også grovsmuds og vand. Denne serie støvsugere findes i forskellige versioner, så du kan vælge den optimale løsning til forskellige anvendelsesområder, hvor en konstant høj sugekraft er afgørende, blandt andet i byggebranchen, fødevarebranchen, bilindustrien og inden for industri generelt.