K 5 Premium Smart Control
Med K 5 Premium Smart Control højtryksrenser kan du effektivt fjerne selv det mest genstridige snavs. Denne højtryksrenser egner sig til dybdegående rengøring af diverse udendørs arealer- og overflader.
Med højtryksrenseren følger:
- Bluetooth
- Brugerguide via Home & Garden-appen
- Boost funktion for ekstra kraftfuld stråle
- G 180 Q Smart Control-spraypistol
- 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
- Slangeopruller
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 5 Premium Smart Control reservedele
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