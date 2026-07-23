K 7 SMART CONTROL HOME
Med en højtryksrenser er det nemt, hurtigt og effektivt at rense selv de mest snavsede udendørs arealer- og overflader uden de store armbevægelser. K 7 Smart Control Home højtryksrenseren klarer det hårde arbejde for dig – hver gang.
En K 7 Smart Control Home kommer med:
- Bluetooth
- Brugerguide via Home & Garden-appen
- Boost funktion for ekstra kraftfuld stråle
- G 180 Q Smart Control-spraypistol
- 3-i-1 Multi Jet-spraylanse
- Slangeopruller
- Home Kit
Tilbehør
Rengøringsmidler
K 7 Smart Control Home reservedele
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