Blandere og injektorer

Kärcher Rengøringsmiddelinjektor

Rengøringsmiddelinjektor

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Kärcher Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0

Maskinspecifik dysesæt med varenr. 4.637-033.0

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Kärcher Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0

Dyseindsats med varenr. 4.637-032.0

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