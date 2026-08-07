Vores HEPA 13-Filter tilbageholder minutpartikler i størrelsesordenen få mikrometer takket være dets imponerende udskillelsesgrad på 99,95 procent. Aerosoler, vira og bakterier absorberes næsten fuldstændigt på grund af den høje filterkapacitet og frigives ikke tilbage til luften. Certificeret i henhold til teststandard DIN EN 1822:2019 overholder HEPA 13-filteret også de høje sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder.