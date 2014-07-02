Fladt, plisseret filter, standard, BIA C eller op til støvklasse M

Kärcher Fladt, plisseret filter, papir

Fladt, plisseret filter, papir

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Kärcher Fladt, plisseret filter, PES

Fladt, plisseret filter, PES

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Kärcher Fladt, plisseret filter PTFE

Fladt, plisseret filter PTFE

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