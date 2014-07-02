Fleecepose, 10 Stk., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M. Fleeceposernes volumen er 2-3 gange større end papirfilterposers. Standard til T 10/1 og T 12/1.
Særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M. Fleeceposernes volumen er 2-3 gange større end papirfilterposers. Standard til T 10/1 og T 12/1. Pakningen indeholder 10 stk.
Specifikationer
Teknisk data
|Mængde (Stk.)
|10
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|365 x 240 x 85