Fleecepose, 10 Stk., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M. Fleeceposernes volumen er 2-3 gange større end papirfilterposers. Standard til T 10/1 og T 12/1.