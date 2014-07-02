Fleecepose, 10 Stk., T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

Særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M. Fleeceposernes volumen er 2-3 gange større end papirfilterposers. Standard til T 10/1 og T 12/1.

Særdeles slidstærke 3-lags-filterposer af fleece, støvkategori M. Fleeceposernes volumen er 2-3 gange større end papirfilterposers. Standard til T 10/1 og T 12/1. Pakningen indeholder 10 stk.

Specifikationer

Teknisk data

Mængde (Stk.) 10
Farve hvid
Vægt (kg) 0,6
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 365 x 240 x 85