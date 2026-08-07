HEPA filter 13 VC 2
HEPA filteret 13 VC 2 (EN 1822:1998) til Kärcher VC 2 støvsugeren filtrerer sikkert og pålideligt det fineste snavs såsom pollen og allergene partikler. Ideel til allergikere.
Gode nyheder til allergikere og astmatikere: HEPA filteret 13 VC 2 (EN 1822:1998) sikrer at udblæsningsluften fra støvsugeren er renere end luften i rummet. Det fineste snavs såsom pollen og allergene partikler bliver pålideligt filtreret ud.
Funktioner og fordele
Vaskbar
Højeffektiv filtreringseffekt
Ideel for allergikere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sølv
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|156 x 109 x 25
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.