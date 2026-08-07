HEPA filter 13 VC 2

HEPA filteret 13 VC 2 (EN 1822:1998) til Kärcher VC 2 støvsugeren filtrerer sikkert og pålideligt det fineste snavs såsom pollen og allergene partikler. Ideel til allergikere.

Gode nyheder til allergikere og astmatikere: HEPA filteret 13 VC 2 (EN 1822:1998) sikrer at udblæsningsluften fra støvsugeren er renere end luften i rummet. Det fineste snavs såsom pollen og allergene partikler bliver pålideligt filtreret ud.

Funktioner og fordele
Vaskbar
Højeffektiv filtreringseffekt
Ideel for allergikere
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve sølv
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 156 x 109 x 25
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Støvsugning af tørt snavs.