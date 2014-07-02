Højtryksslanger

Kärcher Standard

Standard

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Kärcher Standard med forskruninger i begge ender

Standard med forskruninger i begge ender

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 med forskruninger i begge ender

Longlife 400 med forskruninger i begge ender

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Kärcher Udviklet til fødevarebranchen

Udviklet til fødevarebranchen

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Kärcher Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender

Udviklet til fødevarebranchen - forskruninger i begge ender

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Kärcher Udviklet til fødevarebranchen - Longlife

Udviklet til fødevarebranchen - Longlife

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Kärcher Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender

Udviklet til fødevarebranchen - Longlife med forskruninger i begge ender

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Kärcher Specialslanger

Specialslanger

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic

Classic

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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