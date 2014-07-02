Kärcher power-dyse

Kärcher Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel

Højtryksdyse med 0° sprøjtevinkel

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Kärcher Fladdyse med 15° sprøjtevinkel

Fladdyse med 15° sprøjtevinkel

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Kärcher Fladdyse med 25° sprøjtevinkel

Fladdyse med 25° sprøjtevinkel

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Kärcher Fladdyse med 40° sprøjtevinkel

Fladdyse med 40° sprøjtevinkel

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