Praktisk rundbørstesæt i fire forskellige farver til forskellige formål. De forskellige farver gør det nemt at skelne børsterne fra hinanden og anvende dem til forskellige formål. Således kan den ene farve f.eks. være beregnet til brug i forbindelse med sanitære installationer og en anden til rengøring i køkkenet. Dampbørstens fleksible børster klarer stort set alle opgaver sikkert og suverænt. Børsterne er beregnet til brug sammen med dampsugerne SV 1902 og SV 1802.