Rundbørstesæt (4 dele)
Rundbørstesæt i 4 forskellige farver til forskellige anvendelsesformål.
Praktisk rundbørstesæt i fire forskellige farver til forskellige formål. De forskellige farver gør det nemt at skelne børsterne fra hinanden og anvende dem til forskellige formål. Således kan den ene farve f.eks. være beregnet til brug i forbindelse med sanitære installationer og en anden til rengøring i køkkenet. Dampbørstens fleksible børster klarer stort set alle opgaver sikkert og suverænt. Børsterne er beregnet til brug sammen med dampsugerne SV 1902 og SV 1802.
Funktioner og fordele
4 forskellige farver
- Hygiejnisk rengøring af forskellige områder (sanitet, køkken, armaturer m.m.)
Børster i høj kvalitet
- Fjerner nemt genstridigt snavs
- Slidstærke børster med lang levetid
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|30 x 30 x 40
Anvendelsesområder
- Badeværelse.
- Armaturer
- Renser afløb.
- Håndvask / vask
- Toilet.
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Arbejdsområder i køkkenet