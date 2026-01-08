Dampstøvsuger SV 7
Dampstøvsuger, damprenser og våd/tør støvsuger i ét. SV 7 har mange funktioner. Den er udstyret med to-tank system for non-stop damp, og du kan rengøre både tæpper og hårde overflader.
Helt rent – uden kemi. SV 7 dampstøvsuger er velegnet til alle rengøringsopgaver i hjemmet. Du kan anvende dampstøvsugeren som dampstøvsuger, damprenser eller våd-/tørstøvsuger. Du kan derfor damprense eller støvsuge hårde gulve eller tæpper. Du kan også opfriske polstrede møbler hurtigt og nemt med varm damp. Dampen neutraliserer ubehagelig lugt og løsner snavs, der straks suges væk. Væske og snavs fastholdes i et vandfilter, som efterfølgende tømmes. HEPA 12 filteret tilbageholder de mindre allergifremkaldende partikler, så den returnede luft bliver mere frisk og ren. To-tanksystemet muliggører vandpåfyldning, mens kedlen er varm, så du kan fortsætte rengøringen med non-stop damp, så længe du ønsker. SV 7 er klar til brug hurtigere og bruger mindre strøm end sin forgænger.
Funktioner og fordele
3-i-1 maskineDamp, støvsugning og tørring i en enkelt arbejdsgang
Multiniveau filtersystemVand, snavs, skum og HEPA-filtre (EN 1822:1998) fjerner selv de mindste partikler.
Praktisk gulvmundstykkeHurtig og enkel omstilling til 3 forskellige anvendelsesmuligheder på alle hårde gulve og tæpper.
Brugervenlig
- Sugekraften kan kontrolleres på håndtaget og dampgennemstrømningen kan reguleres på maskinen.
4-trins sugestyrke kontrol
- Sugestyrken kan justeres til overfladetype og mængden af snavs.
5-trins dampstyrke kontrol
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Non-stop damp
- Tanken kan let genfyldes – non-stop rengøring.
Integreret opbevaringsrum til ledning
- Sugekraften kan kontrolleres på håndtaget, og dampgennemstrømningen kan reguleres på maskinen.
Børnesikring
- Låser dampfunktionen for at beskytte mod forkert brug.
Bred vifte af anvendelsesmuligheder
- Multifunktionsenheden med omfattende tilbehør er ideel til brug i hjemmet uden brug af kemikalier.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. ydeevne (W)
|2200
|Vandkapacitet, varmtvandsbeholder (l)
|0,45
|Maks. damptryk (bar)
|max. 4
|Vandfilter (l)
|1,2
|Støvsugning (mbar/kPa)
|210 / 21
|Ledningslængde (m)
|6
|Opvarmningstid (min)
|5
|Tankvolumen (l)
|0,5
|Dampydelse (g/min)
|80
|Filtersystem
|Vandfilter og HEPA-filter.
|Varmeeffekt (W)
|1100
|Permanent påfyldning
|Yderligere sugekapacitet (l)
|0,6
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|9,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|15,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|515 x 336 x 340
Scope of supply
- HEPA-filtertype: HEPA-filter (EN 1822: 1998)
- Rengøringssæt til gulve med dampstøvsugerfunktion: Tre forskellige anvendelsesmuligheder for hårde og tæppebelagte gulve og to 0,5 m lange dampsugerør
- Håndmundstykke med dampstøvsugerfunktion: Kan kombineres med vinduesmundstykket (lille og stor), børstetilbehør eller frotté klude
- Detaljemundstykke til dampstøvsuger: Kan kombineres med et udvidelsesstykke og runde børster (4 forskellige farver)
- Polstringsmundstykke (lille og stor)
- Fugemundstykke, møbelbørste
- "FoamStop" skumhæmmende middel
- Målebæger, rengøringsbørste, tilbehørspose
- Vinduesmundstykke, lille og stor.
- Frottéovertræk: 1 Stk.
- Rundbørstesæt
- Udskiftning af børsteindsats.
- Dampsugerør: 2 Stk., 0.5 m
- Dampsugerslange med håndtag
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: på enheden (fem trin)
- Sugestyrke regulator: På håndtag (4-trins).
- 2-tank system
- Dampslange med pistol: 1.75 m
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
Tilbehør
Rengøringsmidler
SV 7 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.