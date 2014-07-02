Sugeslanger

Kärcher Hustilslutning

Hustilslutning

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Kärcher Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)

Sugeslanger med clip-system 1.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2016 og frem)

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Kärcher Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)

Sugeslanger med clip-system 2.0 (kompatibel med støvsugermodeller fra år 2017 og frem)

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Kärcher Sugeslanger med kegletilslutning

Sugeslanger med kegletilslutning

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Kärcher Suction hoses, zone 22

Suction hoses, zone 22

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Kärcher Sugeslanger, andre

Sugeslanger, andre

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