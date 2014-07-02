Tilslutningsmuffer

Kärcher Y-adapter-sæt

Y-adapter-sæt

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Kärcher Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)

Tilslutningsadapter C-DN (clip-on kile)

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Kärcher Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende

Adapter til elværktøj, clip-on, elektrisk ledende

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Kärcher Adapter til elværktøj, skrubar

Adapter til elværktøj, skrubar

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Kärcher Overgang til større mundstykke (rør -> mundstykke)

Overgang til større mundstykke (rør -> mundstykke)

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Kärcher Reduktionsmuffer

Reduktionsmuffer

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Kärcher Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer

Sæt af reduktions-/udvidelsesmuffer

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