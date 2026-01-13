Kotipumppu BP 4.900 Home mahdollistaa luotettavan ja täysin automatisoidun vedenpumppauksen kotikäyttöön. Se tarjoaa painetta missä ikinä sitä tarvitsetkin, kuten pesukoneen tai kylpyhuoneen vedenottoon. Luotettava Kärcher-laatu tekee vedestä helposti saatavaa vaihtoehtoisista lähteistä, kuten kaivoista tai säiliöistä. Kotitalouspumput kytkeytyvät päälle ja pois päältä automaattisesti tarpeen mukaan. Kattava varustus sisältää takaiskuventtiilin, integroidun paineindikaattorin, 24 litran painetta tasaavan säiliön sekä lämpösuojauksen. Integroitu lämpösuojaus varmistaa lisäturvallisuuden hätätilanteissa: Pumppu sammuu automaattisesti heti, kun se käy kuivaksi. Pumppu on myös erittäin pitkäikäinen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen komponenttien ansiosta. Tukijalkojen avulla, jotka voidaan kiinnittää maahan ruuveilla, saa aina vakaan asennon. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.