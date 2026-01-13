Painevesiautomaatti BP 4.900 Home
Tehokas painevesiautomaatti BP 4.900 Home integroidulla painetta tasaavalla säiliöllä jakelee automaattisesti vettä vaihtoehtoisista lähteistä, kuten kierrätysvedestä, koko taloon.
Kotipumppu BP 4.900 Home mahdollistaa luotettavan ja täysin automatisoidun vedenpumppauksen kotikäyttöön. Se tarjoaa painetta missä ikinä sitä tarvitsetkin, kuten pesukoneen tai kylpyhuoneen vedenottoon. Luotettava Kärcher-laatu tekee vedestä helposti saatavaa vaihtoehtoisista lähteistä, kuten kaivoista tai säiliöistä. Kotitalouspumput kytkeytyvät päälle ja pois päältä automaattisesti tarpeen mukaan. Kattava varustus sisältää takaiskuventtiilin, integroidun paineindikaattorin, 24 litran painetta tasaavan säiliön sekä lämpösuojauksen. Integroitu lämpösuojaus varmistaa lisäturvallisuuden hätätilanteissa: Pumppu sammuu automaattisesti heti, kun se käy kuivaksi. Pumppu on myös erittäin pitkäikäinen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen komponenttien ansiosta. Tukijalkojen avulla, jotka voidaan kiinnittää maahan ruuveilla, saa aina vakaan asennon. Mahdollisuus 3 vuoden jatkotakuulle (kokonaistakuuaika 5v) rekisteröimällä tuote sivuillamme.
Ominaisuudet ja edut
Vankka ja kestävä
- Kärcher tarjoaa pidennetyn 5 vuoden takuun
Integroitu painemittari
Optimoidut liittimet
- Optimaalinen käyttömukavuus takaa liitännän ilman työkaluja.
Erillinen täyttöaukko
- Helppo täyttö ennen käyttöä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Nimellisottoteho (W)
|1150
|Maks. vesimäärä (l/h)
|< 4900
|Pumppauskorkeus (m)
|max. 50
|Paine (bar)
|max. 5
|Työpaine (bar)
|1,5 - 3,5
|Maks. imukorkeus (m)
|8
|Ulostulolämpötila (°C)
|max. 35
|Liitäntäkierre
|G1
|Virtajohto (m)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|13,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|18
|Mitat (p x l x k) (mm)
|506 x 269 x 540
Ominaisuuksia
- Integroitu sekoitussäiliö: 24 l
- Integroitu painemittari
- Termostaatti
- Sisältää takaiskuventtiilin
- Erillinen täyttöaukko
Käyttökohteet
- Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet