Forgó mosókefe < 1000 l/h gépekhez, nejlon sörtékkel

A forgó mosókefe kíméletesen távolítja el a finom port és az út porát minden felületről. Hőmérsékletálló 60°C-ig. (M 18 x 1,5, cserélhető kefebetét).

Jellemzők és előnyök
Forgó vízhajtásos mosókefe
  • Nincs szükség külön motorra a kefe meghajtásához.
  • Kompakt és könnyű felépítés
Nylon sörte
  • Felületkímélő
Nagyfokú mechanikai tisztítóhatás a forgásnak köszönhetően
  • Rendkívül jó tisztítási teljesítmény
  • Csekély időigény a standard mosókeféhez képest.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1000
Anyag Nejlon
Csatlakozómenet EASY!Lock
Súly (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 1,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 300 x 200 x 100
Kompatibilis készülékek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.